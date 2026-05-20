ＢＩＰＲＯＧＹ<8056.T>は、５月７日につけた年初来安値４２４８円を底に反発基調を強めている。



４月３０日に発表した２６年３月期連結決算は、営業利益が４２６億４００万円（前の期比９．１％増）で着地した。顧客企業のＩＴ投資意欲が強く、主力のシステムサービス事業が金融機関や小売業、電力事業者向けの案件を中心に堅調に推移。また、アウトソーシング事業もオープン勘定系システム「ＢａｎｋＶｉｓｉｏｎ」の稼働金融機関の増加や第２四半期における新規採用に伴う初期料金の計上に加え、第４四半期におけるカタリナマーケティングジャパン（ＣＭＪ）連結取り込みなども貢献した。



続く２７年３月期は営業利益４８４億円（前期比１３．６％増）と２ケタ増益を見込む。システムサービスやアウトソーシングの好調により前期末の受注残高が３０１９億円（前年同期比４．２％増）と豊富にあることに加えて、リテール向けビジネスの強化や利益率改善への取り組みなどが奏功する。調査機関には２７年３月期の営業利益４８５億円、２８年３月期は同５２０億円程度を見込むところもあり、上振れへの期待は高い。



好実態にもかかわらず、株価はソフトウェア株の不調につれて下落していただけに、ここからの見直し余地は大きそうだ。（仁）



出所：MINKABU PRESS