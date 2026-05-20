「自己流の食事制限」は逆効果？ タンパク質制限で陥りやすい“低栄養”の罠と正しい管理法

腎臓病の食事療法は、長期間にわたって続けることが求められます。しかし、タンパク質・塩分・カリウムなど多くの栄養素を同時に管理するのは、決して簡単ではありません。管理栄養士への相談や家族のサポートを上手に取り入れることで、負担を軽くしながら継続することができます。本記事では、食事療法を前向きに続けるための具体的なヒントをご紹介します。

監修医師：

田中 茂（医師）

タンパク質制限を続けるための実践的なアドバイス

2002年鹿児島大学医学部医学科卒業 現在は腎臓専門医/透析専門医として本村内科医院で地域医療に従事している。専門は内科学・腎臓内科・血液透析・腹膜透析・臨床疫学・生物統計学

タンパク質制限は一時的なイベントではなく、腎機能を守るために長期間にわたって継続することが求められます。食事療法がストレスにならないよう、無理なく続けるための工夫と、専門家のサポートを上手に活用する方法について解説します。

管理栄養士への相談と食事記録の活用

腎臓病の食事療法は、タンパク質、塩分、カリウム、リンなど多くの要素を同時に管理する必要があり、非常に複雑です。自己流の管理では栄養バランスが崩れ、低栄養や他の健康問題を引き起こすリスクがあります。そのため、腎臓内科の医師だけでなく、食事療法の専門家である管理栄養士による栄養指導を定期的に受けることが強く推奨されます。日々の食事内容を記録（食事記録）しておくと、栄養指導の際に具体的で的確なアドバイスを受けやすくなります。最近では、栄養素を自動計算してくれるスマートフォンアプリも多くあり、これらを活用するのも良いでしょう。

家族や周囲のサポートを得ながら継続するコツ

食事制限は、本人の努力だけでは継続が難しいものです。家族や同居する方の理解と協力は、食事療法を成功させる上で不可欠な要素です。制限食を特別扱いするのではなく、家族の食事も薄味を基本とし、患者さんの分だけタンパク質源を調整する、調味料は後から各自で加えるなどの工夫で、食卓の連帯感を保つことができます。腎臓病患者さん向けのレシピサイトや料理本も豊富にありますので、食事のレパートリーを増やし、楽しみながら取り組む姿勢が大切です。「制限」という言葉の否定的な側面だけでなく、「腎臓をいたわるための工夫」と前向きに捉えることが、長期的な食事管理を続けるための心の支えとなります。

まとめ

eGFR値の低下は、腎臓からの重要なサインです。しかし、早期に気づき、適切な対策を講じることで、その進行を大幅に遅らせることが可能です。血圧・血糖の厳格なコントロールを基本に、減塩、タンパク質・カリウム・リンの適切な管理、そして禁煙や適度な運動といった生活習慣の改善が、腎機能を守るための強力な武器となります。健康診断で数値を指摘されたり、少しでも気になることがあれば、決して放置せず、早めに腎臓内科などの専門医を受診してください。医師や管理栄養士と協力し、自分に合った治療とセルフケアを始めることが、未来の健康を守る第一歩です。

参考文献

日本腎臓学会「診療ガイドライン」

厚生労働省「腎疾患対策」

厚生労働省 e-ヘルスネット「CKD / 慢性腎臓病」