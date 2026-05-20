【レポート】本木雅弘、菅田将暉、宮舘涼太がカンヌに初降臨！宮舘は華麗なターンで会場を盛り上げる
本木雅弘、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）が、フランスで開催中の『第79回カンヌ国際映画祭』に登場。「カンヌ・プレミア」部門での公式上映を目前に、青木崇高、黒沢清監督と共に拍手喝采のフォトコールに登壇した。
■割れんばかりの喝采に包まれた会場
現地時間5月19日午後。煌びやかな地中海を臨む晴天に恵まれたカンヌにて、公式上映に先駆けて行われたフォトコール（プレス向け撮影会）に、映画『黒牢城』（6月19日全国公開）チームが集結。世界各国のメディアから熱い声援と無数のフラッシュが飛び交うなか、主演の本木雅弘を筆頭に、菅田将暉、青木崇高、宮舘涼太、そして黒沢清監督が颯爽と姿を現すと、会場は割れんばかりの喝采に包まれた。
凛々しいジャケットスタイルに身を包み、世界中のカメラマンからのコールに手を振り笑顔で応えた一同。本作で座長を務め、武将・荒木村重として圧倒的な威厳を放つ本木をはじめ、村重とともに城内で起こる“怪事件”の真相を追う、囚われの天才軍師・黒田官兵衛を演じた菅田、村重に忠義を示す若き家臣・乾助三郎を演じた宮舘は、意外にも全員、今回がカンヌ初参加。
しかし、初めて踏むカンヌの地でも、洗練された立ち振る舞いと眼差しは熟練の海外メディアたちを即座に魅了し、カンヌの海を背に日本映画のあらたな夜明けを予感させる堂々たる存在感を見せつけた。
一方、本作で6度目の公式部門出品を果たした黒沢監督、そして2度目の参加となる青木は、鳴りやまないコールに照れ笑いを浮かべながらもリラックスした様子で撮影に対応。さらに、撮影中には宮舘が咄嗟に記者たちのリクエストに応じ、華麗なターンで会場を盛り上げる場面も。
レッドカーペットと本作の公式上映を目前に、確かな“手応え”を実感したキャスト一同は、それぞれ喜びと続くレッドカーペットへの期待を滲ませながら会場をあとにした。
■キャストコメント
◎本木雅弘
私は緊張してる間にあっという間に終わりましたけれども、『黒牢城』チームは、“舘様”の華麗なるターンで強く印象付いたと思います。
レッドカーペットでも空気に飲まれないよう、無事に全うできればと思います。
◎菅田将暉
カンヌの海は、リッチだけどカジュアルな感じもあって、全部が白くて眩しい！ みたいな場所でしたね。
普段はシャイな黒沢監督が表舞台で見せる“眼力”が僕はとても好きなので、皆さんもぜひ注目してほしいです。
◎青木崇高
最初は無風でしたが、撮影中にちょうど心地いい風が吹いてきて、極上のフォトコールを味わいました。
カンヌでのレッドカーペットは人生で何度も歩けるような場所でもないので、『黒牢城』チームで堂々と楽しんで歩きたいです。
◎宮舘涼太
日本の魂を見せつけるかのごとく、必死にターンをしました（笑）
待ちに待った、『黒牢城』の上映とレッドカーペットを皆さんとともに歩く時間がとても楽しみです。
■映画情報
『黒牢城』
6月19日（金）全国公開
原作：米澤穂信『黒牢城』（角川文庫/KADOKAWA刊）
監督・脚本：黒沢清
出演：本木雅弘
菅田将暉 吉高由里子
青木崇高 宮舘涼太 柄本佑
ユースケ・サンタマリア 吉原光夫 坂東龍汰
近藤芳正 矢柴俊博 木原勝利 河内大和 吉岡睦雄 上川周作 前田旺志郎 坂東新悟
荒川良々 渋川清彦 渡辺いっけい ／ オダギリジョー
配給：松竹
(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会
(C)Kazuko Wakayama
■関連リンク
映画『黒牢城』作品サイト
https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/