GAN（岩田剛典）″君″へまっすぐに想いを届ける！8×4 MEN新CM曲「MAKE IT」配信スタート
三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても精力的に活動するGAN（岩田剛典）が、「MAKE IT」を配信リリースした。
■モダンで洗練されたトラックに、甘く艶のあるボーカルが重なる楽曲「MAKE IT」
本作は男性用制汗デオドラントブランド“8×4 MEN（エイトフォーメン）”TVCMのために書き下ろした新曲。“8×4 MEN”ブランドの爽快感を一層鮮やかに彩り、背中を押してくれるようなエネルギッシュなビートが特徴の、暑い夏にぴったりの一曲。爽やかで軽快なサウンドに乗せて、「君」へまっすぐに想いを届ける楽曲となっている。
モダンで洗練されたトラックに、甘く艶のあるボーカルが重なり、聴く人の心を自然と引き寄せていく。何気ない日常さえ少しだけ特別に変えてくれるような、優しくも印象的なこの楽曲と汗をかくこれからの季節に、この曲を聴いてポジティブに、そして爽快に楽しもう。
■リリース情報
2026.05.18 ON SALE
DIGITAL SINGLE「MAKE IT」
https://iwata-takanori.lnk.to/makeitTP
■【画像】「MAKE IT」アートワーク
■関連リンク
GAN（岩田剛典） OFFICIAL SITE
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest