GAN（岩田剛典）″君″へまっすぐに想いを届ける！8×4 MEN新CM曲「MAKE IT」配信スタート

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三代目 J SOUL BROTHERSのメンバーであり、ソロアーティストとしても精力的に活動するGAN（岩田剛典）が、「MAKE IT」を配信リリースした。

■モダンで洗練されたトラックに、甘く艶のあるボーカルが重なる楽曲「MAKE IT」

本作は男性用制汗デオドラントブランド“8×4 MEN（エイトフォーメン）”TVCMのために書き下ろした新曲。“8×4 MEN”ブランドの爽快感を一層鮮やかに彩り、背中を押してくれるようなエネルギッシュなビートが特徴の、暑い夏にぴったりの一曲。爽やかで軽快なサウンドに乗せて、「君」へまっすぐに想いを届ける楽曲となっている。

モダンで洗練されたトラックに、甘く艶のあるボーカルが重なり、聴く人の心を自然と引き寄せていく。何気ない日常さえ少しだけ特別に変えてくれるような、優しくも印象的なこの楽曲と汗をかくこれからの季節に、この曲を聴いてポジティブに、そして爽快に楽しもう。

■リリース情報

2026.05.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MAKE IT」

https://iwata-takanori.lnk.to/makeitTP

■【画像】「MAKE IT」アートワーク

■関連リンク

GAN（岩田剛典） OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/310?m=bemyguest