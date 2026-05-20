20日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比37.9％増の791億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同60.5％増の628億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ国債先物ダブルイン <2251> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日本成長株アクティブ <2083> など8銘柄が新高値。ｉシェアーズ米国債２０年超ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2621> 、ＮＺＡＭ 上場投信 米国債 ７－１０ <2090> 、ＭＡＸＩＳ米国国債２０年超（為替ヘッジなし） <182A> 、ｉシェアーズ 米ドル建て投資適格社債 ＥＴＦ <1496> 、グローバルＸ 超長期米国債 （為替ヘッジあり） <179A> など22銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は7.19％安、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> は5.38％安、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> は3.89％安、東証グロース２５０ＥＴＦ <2516> は3.74％安、グローバルＸ クリーンテック－日本株式 <2637> は3.60％安と大幅に下落。



日経平均株価が842円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金357億8100万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金311億3800万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が102億2800万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が51億5400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が29億2300万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が22億9000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が14億4700万円の売買代金となっている。



株探ニュース