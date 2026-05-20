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◆高値更新街道ばく進中の米国株、今は買い場なのか、それとも調整を待つべきか
米主要企業の2026年1-3月期決算が出揃った。イラン情勢は収束したとは言えないが、半導体を始めとしたAI（人工知能）インフラ企業の好決算がけん引し、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は高騰、つれてナスダック総合指数 、S&P500種指数 など主要指数が高値を更新し続けるなど、米国株市場は上昇基調を維持している。
一方、注目された米中首脳会談は大方の予想どおり、年3回の開催が予定されている今後の会談の前哨戦的な内容で大きなサプライズはなく、株式マーケットへの影響は軽微なものとなっている。地政学とは別に、株式マーケットにとっては大きなリスク要因となる可能性があったFRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策についても、先日、議会の承認を受けたケビン・ウォーシュ次期議長のこれまでの言動を見る限り、当初危惧されていたタカ派的な印象はなく、より緩和的なものになると見ていい。
ただし、現在の米国経済には物価上昇に向かう要因と物価を抑制する要因が併存している。物価上昇の要因は、イラン攻撃とホルムズ海峡封鎖による原材料価格の上昇に加えて、トランプ政権による"ばらまき財政"とAI投資の急拡大の影響がある。半面、AIの社会実装に伴う企業の生産性の向上と、大手ハイテク企業で進む大規模リストラは、物価抑制の要因となり得る。この点は今後の米国株市場を占う意味で極めて重要な意味を持つので詳しくは後述したい。いずれにせよウォーシュ氏には、相反するベクトルが同時進行する中で、インフレのリスクをいかにコントロールしていくかという難しいかじ取りが求められるのは確かだ。
ではこうした状況を踏まえ、今後の米国株への投資をどう考えていけばいいのだろうか。3月30日の底値から、S&P500種指数は16％超、ナスダック総合指数は25％超、SOX指数に至っては58％超の上昇となっている（いずれも5月18日終値）。ここまで上昇した局面で、これから買ってもいいのか、それとも調整を待った方がいいのか。多くの投資家が答えを求めるこの問題を考えていきたい。
◆"AIリストラ"の進展で、AI相場は次のフェーズに移行
結論を先に述べると、現在の米国株は、「上がったら買い、下がっても買い」でいい。なぜなら、極端に聞こえるかもしれないが、米国株は"半永久的"な上昇相場に突入していると考えるからだ。少し長いスパンで、2016年末以来の米国主要指数の上昇率を見てみると、多少の調整を経ながらも、ナスダック総合指数はドル換算で約4.5倍、S&P500種指数は3倍超、円換算にすればそれぞれ6倍超と4倍超の上昇率を示している。俯瞰すれば、米国株市場はこうした長期上昇相場の途上にある。
昨年来、ドットコムバブル時との相似を指摘する声が聞かれるが、足もとの株価高騰は、決算通過後の業績主導によるものであり、極端なPER（株価収益率）の拡大は見られず、バブル的な要素はほとんどない。何と言ってもAI相場は始まってまだ3年を経たに過ぎず、その社会的なインパクトを考えれば相場がまだまだ若い。
こう言えるのは、現在の米国経済で進んでいる大きな潮流の変化があるからだ。今回の決算では、アマゾン・ドット・コム 、マイクロソフト 、アルファベット 、メタ・プラットフォームズ のハイパースケーラー4社が設備投資額をさらに積み上げ、総額7250億ドルの規模となったことが注目を集めた。だが、この陰で進んでいる各社の取り組みにこそ、米国経済の潮流変化を示す要因がある。
米主要企業の2026年1-3月期決算が出揃った。イラン情勢は収束したとは言えないが、半導体を始めとしたAI（人工知能）インフラ企業の好決算がけん引し、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）は高騰、つれてナスダック総合指数 、S&P500種指数 など主要指数が高値を更新し続けるなど、米国株市場は上昇基調を維持している。
一方、注目された米中首脳会談は大方の予想どおり、年3回の開催が予定されている今後の会談の前哨戦的な内容で大きなサプライズはなく、株式マーケットへの影響は軽微なものとなっている。地政学とは別に、株式マーケットにとっては大きなリスク要因となる可能性があったFRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策についても、先日、議会の承認を受けたケビン・ウォーシュ次期議長のこれまでの言動を見る限り、当初危惧されていたタカ派的な印象はなく、より緩和的なものになると見ていい。
ただし、現在の米国経済には物価上昇に向かう要因と物価を抑制する要因が併存している。物価上昇の要因は、イラン攻撃とホルムズ海峡封鎖による原材料価格の上昇に加えて、トランプ政権による"ばらまき財政"とAI投資の急拡大の影響がある。半面、AIの社会実装に伴う企業の生産性の向上と、大手ハイテク企業で進む大規模リストラは、物価抑制の要因となり得る。この点は今後の米国株市場を占う意味で極めて重要な意味を持つので詳しくは後述したい。いずれにせよウォーシュ氏には、相反するベクトルが同時進行する中で、インフレのリスクをいかにコントロールしていくかという難しいかじ取りが求められるのは確かだ。
ではこうした状況を踏まえ、今後の米国株への投資をどう考えていけばいいのだろうか。3月30日の底値から、S&P500種指数は16％超、ナスダック総合指数は25％超、SOX指数に至っては58％超の上昇となっている（いずれも5月18日終値）。ここまで上昇した局面で、これから買ってもいいのか、それとも調整を待った方がいいのか。多くの投資家が答えを求めるこの問題を考えていきたい。
◆"AIリストラ"の進展で、AI相場は次のフェーズに移行
結論を先に述べると、現在の米国株は、「上がったら買い、下がっても買い」でいい。なぜなら、極端に聞こえるかもしれないが、米国株は"半永久的"な上昇相場に突入していると考えるからだ。少し長いスパンで、2016年末以来の米国主要指数の上昇率を見てみると、多少の調整を経ながらも、ナスダック総合指数はドル換算で約4.5倍、S&P500種指数は3倍超、円換算にすればそれぞれ6倍超と4倍超の上昇率を示している。俯瞰すれば、米国株市場はこうした長期上昇相場の途上にある。
昨年来、ドットコムバブル時との相似を指摘する声が聞かれるが、足もとの株価高騰は、決算通過後の業績主導によるものであり、極端なPER（株価収益率）の拡大は見られず、バブル的な要素はほとんどない。何と言ってもAI相場は始まってまだ3年を経たに過ぎず、その社会的なインパクトを考えれば相場がまだまだ若い。
こう言えるのは、現在の米国経済で進んでいる大きな潮流の変化があるからだ。今回の決算では、アマゾン・ドット・コム 、マイクロソフト 、アルファベット 、メタ・プラットフォームズ のハイパースケーラー4社が設備投資額をさらに積み上げ、総額7250億ドルの規模となったことが注目を集めた。だが、この陰で進んでいる各社の取り組みにこそ、米国経済の潮流変化を示す要因がある。