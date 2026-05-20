20日10時現在の日経平均株価は前日比712.60円（-1.18％）安の5万9837.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は344、値下がりは1193、変わらずは27と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は219.64円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、東エレク <8035>が154.87円、フジクラ <5803>が67.98円、ＴＤＫ <6762>が49.03円、ファナック <6954>が47.43円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を47.47円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が27.76円、テルモ <4543>が13.95円、大塚ＨＤ <4578>が13.58円、ＫＤＤＩ <9433>が12.87円と続く。



業種別では33業種中7業種が値上がり。1位はその他金融で、以下、医薬品、精密機器、小売と続く。値下がり上位には非鉄金属、機械、建設が並んでいる。



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