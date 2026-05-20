5月20日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

今日はくもりのち雨で、雨が予想されているのは夜ですが、日中から雨が降る所もありそうです。午前9時現在、宮崎県で雨雲が多くなっていて、この雨雲がかかってくる球磨地方は、午前中からにわか雨の所がありそうです。午後になると、より大気の状態が不安定となり、県内各地で雨が降る所があるので傘が必要です。

明日の天気

あすは本降りの雨となりそうです。特に朝から昼前にかけて激しい雨が降るおそれがあり、雷にも注意が必要です。

気温

今朝の気温は高くなりました。最低気温は熊本市で22.1℃、阿蘇市乙姫で18.3℃、人吉市で20.1℃、天草市本渡で19.9℃で、6月下旬並みでした。日中の最高気温は熊本市で32℃の予想で、7日連続の真夏日となりそうです。阿蘇市乙姫は27℃、天草市牛深で30℃、人吉市は31℃の予想です。昨日までとは違って湿度が高くなり、より熱中症の危険性は高くなります。今日は特に注意をしてエアコンもうまく使ってください。

明子のささやき

昨日、3か月予報が発表されました。6月・7月・8月の九州北部地方では、気温は平年よりも高いという予想で、今年も暑さは厳しくなりそうです。この夏はエルニーニョ現象が発生する可能性が高いとされています。エルニーニョ現象が発生した時は、夏は冷夏になることや天候不順になることが多いという傾向はあるのですが、ここ最近はエルニーニョ現象が発生しても暑い夏、というのも多くなってきています。エルニーニョ現象以外の要因（地球温暖化など）もあって、この夏、暑さは厳しくなりそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。