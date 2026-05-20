【きょうから】リュウジ×安元洋貴監修“至高のバズメニュー”登場 スシローに「おたマヨ」初展開
料理研究家のリュウジと声優の安元洋貴が監修した“至高のバズメニュー”が、きょう20日から全国のスシローで販売開始となった。構想約1年をかけて完成したコラボ企画で、2人が共同開発した“背徳マヨ”「おたマヨ」を使ったメニューを含む全6商品が登場。レモンの爽やかさとガーリックの背徳感を掛け合わせた、ジャンク系メニューが店頭に並ぶ。
【画像】江口拓也が描く、おたマヨくんも寿司職人に大変身
今回の企画は、2024年12月にYouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」で公開された動画をきっかけに始動した。スシローの商品開発チームと、リュウジ、安元のこだわりを掛け合わせ、試作と打ち合わせを重ねて完成にこぎ着けた。
ラインアップには、リュウジ考案の塩レモンだれを再現した「漬けびん長マヨとレモンだれがけ」「漬けえんがわレモンだれがけ」が並ぶ。大葉、かいわれ、オニオンスライスを合わせた香味野菜を組み合わせ、レモンの酸味と香りを生かした後味の良さが特徴だ。
そのほか、炙った煮あなごにアンデス紅塩とレモンを合わせた「あなごアンデス紅塩レモン」、フライドガーリックを効かせた「まぐろ納豆ガーリック軍艦」も販売。リュウジらしい“ジャンク感”を打ち出したメニューになっている。
注目は、安元洋貴とリュウジが共同開発した「おたくのマヨ（通称：おたマヨ）」を使用した商品だ。フライドガーリック、ベーコン、ブラックペッパーを効かせた濃厚な味わいで、「おたマヨロール（えび天）」と「おたマヨで食べるフライドポテト」に採用された。
「おたくのシリーズ」は、ゲームや漫画、アニメの世界に没頭し、食事の手間をかけたくない時に向けたジャンク系商品シリーズ。オンライン限定販売だった「おたくのマヨ」は累計3万本を記録したヒット商品でもある。
リュウジは「食通の安元洋貴さんと僕で本気で作った『おたマヨ』、スシローのえび天やポテトとの相性がマジで異常です。濃くてガツンとくる最高のジャンク味なので、日々の疲れを吹き飛ばしたい時にぜひ味わってください！」とコメント。
安元は「思えば遠くへ来たもんだ。『おたマヨ』がまさかここまで来るとは。リュウジくんと真面目に向き合いました。その結果産まれたこの子達。中々のパンチ力を持っております。吹っ飛ばされないように、地に足つけてガッツリ楽しんでください！」と呼びかけた。
期間中は、デジタルスシロービジョン「デジロー」導入店舗で、「おたマヨくん」（CV：安元洋貴）のオリジナル到着音も展開。さらにスシロー公式Xでは、フォロー＆リポストで食事券5000円分が39人に当たるキャンペーンも実施する。
【画像】江口拓也が描く、おたマヨくんも寿司職人に大変身
今回の企画は、2024年12月にYouTubeチャンネル「料理研究家リュウジのバズレシピ」で公開された動画をきっかけに始動した。スシローの商品開発チームと、リュウジ、安元のこだわりを掛け合わせ、試作と打ち合わせを重ねて完成にこぎ着けた。
そのほか、炙った煮あなごにアンデス紅塩とレモンを合わせた「あなごアンデス紅塩レモン」、フライドガーリックを効かせた「まぐろ納豆ガーリック軍艦」も販売。リュウジらしい“ジャンク感”を打ち出したメニューになっている。
注目は、安元洋貴とリュウジが共同開発した「おたくのマヨ（通称：おたマヨ）」を使用した商品だ。フライドガーリック、ベーコン、ブラックペッパーを効かせた濃厚な味わいで、「おたマヨロール（えび天）」と「おたマヨで食べるフライドポテト」に採用された。
「おたくのシリーズ」は、ゲームや漫画、アニメの世界に没頭し、食事の手間をかけたくない時に向けたジャンク系商品シリーズ。オンライン限定販売だった「おたくのマヨ」は累計3万本を記録したヒット商品でもある。
リュウジは「食通の安元洋貴さんと僕で本気で作った『おたマヨ』、スシローのえび天やポテトとの相性がマジで異常です。濃くてガツンとくる最高のジャンク味なので、日々の疲れを吹き飛ばしたい時にぜひ味わってください！」とコメント。
安元は「思えば遠くへ来たもんだ。『おたマヨ』がまさかここまで来るとは。リュウジくんと真面目に向き合いました。その結果産まれたこの子達。中々のパンチ力を持っております。吹っ飛ばされないように、地に足つけてガッツリ楽しんでください！」と呼びかけた。
期間中は、デジタルスシロービジョン「デジロー」導入店舗で、「おたマヨくん」（CV：安元洋貴）のオリジナル到着音も展開。さらにスシロー公式Xでは、フォロー＆リポストで食事券5000円分が39人に当たるキャンペーンも実施する。