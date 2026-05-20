もう手放せないーーーッッ！！【ダイソー】見つけたら即カゴしたい♡「日用品」

雑貨・食器・コスメなどいろいろな商品が並ぶ【ダイソー】。ついつい足を運んでしまう人も多いのではないでしょうか。今回は、そんなダイソーでGETしてほしい「日用品」をご紹介。マニアがもう手放せないと激推しする商品を集めたので、お買い物の参考にしてみてください。

これもダイソーで買えるの！？

インスタグラマー@nanaironotobira2さんが「使い慣れると手放せなくなる」と絶賛するのがこちらの「解凍プレート」\770（税込）です。冷凍した肉や魚をこのプレートの上に置くだけで、自然解凍をより早くしてくれる優れもの。直径20センチの小さめサイズなので収納場所に困りにくく、少量の食材を解凍したい時にちょうど良さそうです。使ったことがない人は、試してみる価値ありかも。

あると助かる便利グッズ

こちらは、「ウォッシュバッグ 7L」\770（税込）です。袋の中に凹凸シートが付いており、水と洗いたいものを入れてザブザブと上下に振ると洗濯ができるアイテム。下のバルブを開けるだけで、簡単に脱水できます。災害時に備えておくのはもちろん、少量の洗い物に普段使いするのもいいかもしれません。

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※こちらの記事では@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Yuri.A