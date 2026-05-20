売り切れてませんように！（汗）【一番くじ】反則級の可愛さッ♡「新商品」をチェック

【ローソン】では、子どもも大人もつい夢中になってしまいがちな「一番くじ」を販売中。今回は、5/9に発売したばかりのキャラクターアイテムを紹介します。グラスやジッパーバッグ・ストックコンテナなど、可愛くて実用的なグッズが盛りだくさん。見つけたらぜひチャレンジしてみてください。

どれが出ても可愛い！ 人気キャラクターグッズ

5/9よりローソンで販売がスタートした「一番くじ 星のカービィ PUPUPU GOURMET」。景品には、カービィやワドルディ、食べ物のデザインが施された、可愛くて実用的なアイテムが揃っています。A賞はおにぎりを持った「はらぺこ☆カービィぬいぐるみ」、B賞はレンジでご飯が炊ける「レンジで☆ふっくらごはん炊飯器」がもらえます。価格は1回\750（税込）。

1番欲しかったのをGET！

「もれなく全部カワイイーーーッッ」と大興奮の@ftn_picsレポーターHaruさんがGETした1つ目はE賞の「あつめて☆グラスコレクション」です。はらぺこカービィやドット柄のイラストなど全4種類のなか、レポーターHaruさんが選択したのは「牛乳瓶」と「ゆらゆらグラス」の2つ。なかでも蓋付きの牛乳瓶型グラスは「一番欲しかったグッズ」だそう。牛乳を入れれば、カービィのイラストがより映えそうです。

おすそわけや小物の収納に

2つ目は、F賞の「おすそわけ☆ジッパーバッグ」です。食べ物に囲まれたカービィとワドルディをモチーフにした全5種類。レポーターHaruさんは、食べ物を吸い込むカービィとマキシムトマトを選択。「可愛いデザイン & 袋も丈夫そう」とのことなので、個包装お菓子のおすそわけや、小物の整理・収納に活躍しそうです。

コック姿がキュート！

3つ目は、H賞の「グルメな☆ラバーアソート」です。コースター・クリップ・マグネットなど実用的なアイテムがそろった全6種類のなかから、レポーターHaruさんはコックのカービィのキーカバーをチョイスしていました。公式サイトによるとラストワン賞は、「つまみぐい☆トースター風タイマー」がもらえるそう。カービィ好きは要チェックです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A