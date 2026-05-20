脱・地味見えに！【ZARA】1点投入でグッとおしゃれに♡「こなれビーズバッグ」

なんだかコーデが物足りない……。そんなとき簡単に地味見えを回避するなら、小物でシャレ感をプラスしてみて。今回は【ZARA（ザラ）】から、春夏コーデに華やぎを添えてくれる「ビーズバッグ」をご紹介します。装いのアクセントになる、アクセサリー感覚で使えるミニサイズをピックアップしました。

レモン柄が爽やかなアクセントに

【ZARA】「ビーズミニハンドバッグ」\7,990（税込）

シーズンムード高まるレモン柄のビーズバッグ。爽やかなイエローがシンプルコーデのアクセントになってくれそうです。カジュアルなデニムスタイルはもちろん、モノトーンコーデの差し色にすれば地味見えを回避。リゾートシーンにもおすすめです。

エレガントな模様が個性を発揮

【ZARA】「ミニ刺繍ビーズバッグ」\6,590（税込）

綿100%の生地に、刺繍とビーズをあしらったエレガントなバッグ。ゴールドカラーのビーズが上品に輝いて、持つだけで大人コーデを格上げしてくれそう。カラーのコントラストが控えめで派手になりすぎないので、幅広いスタイリングに合わせやすいのも魅力。さまざまな場面で活躍する予感です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。