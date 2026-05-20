ソファの背もたれの上に、猫がぺたんと伏せていて…？まるで重力に負けたように完全脱力しているほほえましい光景は113万7千回を超えて表示され、8万3千件以上のいいねが寄せられました。

【写真：暖かくなってきた日、ソファで“ぺそっ”と眠っていた猫…完全に脱力しきっている光景】

季節を感じる寝姿

X（旧Twitter）アカウント『@monamofumofu』に投稿されたのは、猫がソファで気持ちよさそうに寝ている姿です。登場するのは2021年4月13日生まれのミヌエット（短足）、「もな」ちゃん。きれいなトラ模様を持つかわいい女の子です。

この日、飼い主さんがふと見てみると、もなちゃんがソファの背もたれの上でとろけるように“ぺそっ”と眠っていたのだそうです。伏せの姿勢で頭も体もぺったりとソファにくっつけて、左手を力なく前へ投げ出し、しっぽを下に垂らしてすやすや寝息を立てていたのだとか。もなちゃんの“ぺそっと寝”は、日に日に気温が上がっていくこの時期の風物詩なのだといいます。もなちゃんの安心しきった寝姿は、絶大な癒しパワーを放っていたとのことでした。

クセつよな伸び

もなちゃんは、お昼寝中に独特な伸びを披露してくれることもあるのだそう。仰向けで眠っていたもなちゃんは、おもむろに両手を顔の前でクロスすると、次は下向きにピーンと伸ばしたといいます。そして何事もなかったかのようにまた夢の世界へと帰っていったのだとか。

ユニークで愛くるしいもなちゃんと、同居猫の「つむ」ちゃんが繰り広げる日々の楽しい姿は、これからもたくさんの人々に笑顔と癒しを届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@monamofumofu』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介したソファの上で眠っている投稿には、「まさに“ぺそっ”と溶けぎみですねw」「ぺちゃんこになってる～w」「程よいペシャリ具合だね」「正しいソファの使い方ですねw」など、たくさんのコメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@monamofumofu」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。