お父さんの衝撃の一言に飛び起きる猫ちゃんの光景が、再生回数13万回を超える反響を呼んでいます。お父さんにナデナデされてご満悦な表情を浮かべていた猫ちゃん。しかし、お父さんが突然言い放った『ある一言』に怒ってしまい…？思わず感情が顔に出てしまう猫ちゃんの光景には、「『なぬ！？』ってなってるｗ」「人間みたいな反応（笑）」と笑いが巻き起こることとなりました。

【動画：くつろぐ白猫→お父さんから『失礼な言葉』を言われた次の瞬間……『まさかの反応』】

お父さんにナデナデされてうっとりなエニィくん

お父さんに衝撃的な一言を言われ、思わず感情が顔に出てしまう光景を見せてくれたのは、Instagramアカウント『shironekoany』に登場する白猫のエニィくん。その日、エニィくんは床に寝そべって、お父さんに背中を撫でてもらっていたそう。大好きなお父さんに体を撫でてもらっているエニィくんのお顔はうっとりとした表情で、お父さんにされるがままになっていたといいます。

しかし、そんな幸せいっぱいのエニィくんに、この後予想外の出来事が降りかかることに…。エニィくんが思わず飛び起きてしまった、『衝撃の一言』とはいったい…？

突然「太ってるね」と言われたエニィくんは…

お父さんに撫でてもらってご満悦だったエニィくん。そんなエニィくんにお父さんが放った言葉、それは…「太ってるね」の一言！

エニィくんのふわふわボディを見たお父さんは、思わずその言葉を口にしてしまったのでした。するとエニィくんは、数秒止まりお父さんの方をバッと振り返ったそう。そして、不服そうにお父さんに反論したのでした。

言われた言葉の意味を考えているような間が人間そっくりで、温かな笑いが込み上げてきてしまいます。

感情が顔に出てしまうエニィくんが可愛い！

そんな感情表現豊かなエニィくんは、別の日にも可愛い反応を見せてくれたそう。その日は、お布団の中にもぐって気持ちよさそうに眠っていたエニィくん。しかし時刻は午前11時。朝といえる時間はとっくに過ぎてしまっています。

そんなエニィくんの様子を見たお母さんは、エニィくんを起こしてあげることに。「起きれる？」と、お母さんがエニィくんに声をかけてみますが…エニィくんはまだ眠っていたいのか、目をしばしばさせてお母さんを真顔で見つめていたそう。まだまだ眠っていたい気持ちがだだ漏れなエニィくんの姿に、なんだかほっこりしてしまいます。

お父さんに「太ってるね」と言われてしまったエニィくんの光景には、「完璧に日本語理解してるｗ」「一拍置くのが面白いｗ」「お腹もちもち♡」と、さまざまな感想が寄せられることに。エニィくんの咄嗟の反応が笑顔を届けています。

Instagramアカウント『shironekoany』では、そんな白猫エニィくんの可愛い魅力がたくさん綴られていますよ。

エニィくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shironekoany」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。