「キャプテン・アメリカ」シリーズで知られる俳優のセバスチャン・スタンが、「ピーキー・ブラインダーズ」の女優アナベル・ウォーリスとの間に第1子を授かったことを認めた。セバスチャンはすでに「良い父親にならなければという責任感」を感じているという。



【写真】待望の第1子を授かったアナベル・ウォーリスとセバスチャン・スタン

セバスチャンは良い父親になる決意を語った。スコット・ギャロウェイ氏の著書「Notes on Being a Man」について触れ、デッドラインに「良い父親、さらには良い男にならなければという責任を感じているよ。僕は43歳だけど、多くの意味で、今ようやく学び始めているような気がするんだ。自分でも驚くべきことだよ。だから、異なる人々の視点を発見できる瞬間が大好きなんだ。どんな視点であっても、それを理解するためにできるだけ多くの本を読むようにしているよ」と語っている。



セバスチャンは現在、映画「顔を捨てた男」でも共演した女優のレナーテ・レインスヴェとの再タッグとなる新作映画「Fjord」の公開を控えている。



一方、アナベルは俳優のジェイソン・ステイサムと共演するアクション映画「Mutiny」が8月に海外で公開予定となっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）