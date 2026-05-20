今日20日から明日21日は前線が本州付近に延び、低気圧が通過するでしょう。九州から東北にかけて広く雨が降り、非常に激しい雨の降る所もありそうです。22日(金)も東海から東北で雨が降るでしょう。関東で日々の気温の変化が大きく、東京都心は今日20日は真夏日(最高気温30℃以上)となる予想ですが、22日(金)は17℃と薄着だとヒンヤリしそうです。

たびたび雨 警報級の大雨の恐れも

今日20日は前線が西日本から東日本の南岸に延びるでしょう。九州から近畿は雨や雷雨で、太平洋側では非常に激しい雨の降る所がありそうです。四国では警報級の大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意が必要です。東海や関東、北陸も夜は次第に雨が降るでしょう。



明日21日は前線上の低気圧が本州付近を通過する予想です。九州から東北にかけて広く雨や雷雨で、激しい雨の降る所があるでしょう。中国地方や北陸、東海で警報級の大雨となる恐れがあります。22日(金)も東海から東北の太平洋側で雨が降りやすいでしょう。



23日(土)から24日(日)は晴れ間は出ますが、所々で雨が降りそうです。25日(月)は日差しが届くでしょう。26日(火)は九州や四国で、27日(水)は九州から東海にかけて雨が降りそうです。

関東で日々の気温差大

この先、日々の気温の変化が大きくなるでしょう。



特に関東で気温の変化が大きくなりそうです。東京都心の最高気温は、今日20日は30℃と真夏日となる予想ですが、21日(木)は22℃と5月上旬並みに、22日(金)は17℃と4月上旬並みとなるでしょう。半袖だと、ヒンヤリと感じられそうです。晴れる25日(月)は28℃と再び7月上旬並みの暑さとなるでしょう。



日々の寒暖差が大きくなりますので、服装で上手に調節してください。