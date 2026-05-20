左官技能士が職人文化を現代空間へ翻訳！ ワイノット「伝道師プロジェクト(EVANGELIST PROJECT)」

記事ポイント ワイノット株式会社が「伝道師プロジェクト(EVANGELIST PROJECT)」を2026年5月18日に始動コンセプトは「日本を、翻訳する」--南部鉄器・蒔絵・左官など日本の職人文化を現代の空間・価値観へ再編集して届ける左官造形を施したモデルルームを制作、スリランカの高級リゾートホテル『ヘリタンス・カンダラマ』をイメージソースに採用 ワイノット株式会社が「伝道師プロジェクト(EVANGELIST PROJECT)」を2026年5月18日に始動コンセプトは「日本を、翻訳する」--南部鉄器・蒔絵・左官など日本の職人文化を現代の空間・価値観へ再編集して届ける左官造形を施したモデルルームを制作、スリランカの高級リゾートホテル『ヘリタンス・カンダラマ』をイメージソースに採用

日本の伝統職人文化を現代の暮らしへ翻訳する取り組みが始まりました。

ワイノットが2026年5月18日、「伝道師プロジェクト(EVANGELIST PROJECT)」を始動しています。

左官屋2代目・現場叩き上げの左官技能士である代表取締役・川村 剛が中心となり、均質化が進む現代の住空間に「人の思想や技術が見える」空間価値を提案しています。

ワイノット「伝道師プロジェクト(EVANGELIST PROJECT)」





始動日：2026年5月18日主催：ワイノット株式会社コンセプト：「日本を、翻訳する」プロジェクト名：伝道師プロジェクト（EVANGELIST PROJECT）中心人物：川村 剛（ワイノット株式会社 代表取締役・左官技能士）

「伝道師プロジェクト(EVANGELIST PROJECT)」は、「日本を、翻訳する」をコンセプトに掲げる文化発信プロジェクトです。

南部鉄器・蒔絵・ガラス細工・左官・木工・古民家建築といった日本の職人仕事に宿る美意識や思想を、現代の暮らしや空間・価値観の中へ再編集して社会へ届けることを目的としています。

プロジェクトの中心人物は、左官屋2代目であり現場叩き上げの左官技能士でもあるワイノットの代表取締役・川村 剛です。

左官の本質を「壁を塗ること」ではなく「壁を創ること」と定義し、削ること・磨くこと・残すこと・再生すること・空間そのものを再構成することまでを左官の役割として位置づけています。

「日本を、翻訳する」--左官造形が生み出す空間





石積み風の壁面造作を施す「左官造形」の施工途中の室内には、脚立2台と養生テープが残り、既製品の壁紙（クロス）では再現できない職人の手仕事による工程が現場写真から確認できます。





左官造形が完成したラウンジ空間には、石積み模様の壁面を背景にレザーソファ3脚と木製センターテーブルが配置され、観葉植物とスポットライトが空間全体を落ち着いた雰囲気に整えています。

イメージソースとなったのはスリランカを代表する建築家ジェフリー・バワが手掛けた高級リゾートホテル『ヘリタンス・カンダラマ』で、壁紙が主流の現代マンションに左官の伝統技術を”翻訳”した事例として制作されています。

近年のリノベーション市場では「ホテルライク」がトレンドとなり、自宅を洗練された空間へ変える考え方が広がる一方で、どこか似た雰囲気のデザインが増えているという均質化の側面もあります。

このモデルルームの解体・設計・施工管理・左官施工を含むフルリノベーションは、現場共創機構グループのモノリスコーポレーションがワンストップで手掛けています。

伝道師が届ける職人の美意識





日本の伝統的な鉄鋳物である南部鉄器は、伝道師プロジェクトが伝えようとする職人文化の一例です。

南部鉄器・蒔絵・ガラス細工・左官・木工・古民家建築には、単なる技術を超えた、日本人が長い時間をかけて培ってきた美意識と思想が宿っています。

しかし現代では、こうした価値が十分に伝わらないまま「古いもの」として埋もれる場面も少なくありません。

伝道師プロジェクトは、日本の文化や職人技術を保存対象としてではなく、現代の暮らしや空間・価値観の中へ再編集して届けることを目指しています。

既存の素材を壊して新しく作り替えるのではなく、活かし・磨き・残し・再構成するというアプローチは、日本人が本来持っていた「修復」と「継承」の文化に根ざしています。

BREAK THE MOLD--型破りを支える現場の技と信頼





川村が体現する「型破り」は、伝統を否定するものではなく、型を身につけ・守り・現場で積み重ねた技と信頼があるからこそ実現できる刷新です。

型を知らない人は型を破れないという考え方が、左官技能士としての現場経験と、建設業の枠を超えた文化発信の両立を支えています。

均質化された空間や大量消費が広がる時代において、「誰が作ったか分からないもの」ではなく「人の思想や技術が見えるもの」に価値を感じる人が増えています。

伝道師プロジェクト(EVANGELIST PROJECT)は、南部鉄器・蒔絵・左官など日本の職人技術を現代の視点で再解釈し、2026年5月18日より次世代へつなぐ活動として展開されています。

ワイノット「伝道師プロジェクト(EVANGELIST PROJECT)」の紹介でした。

よくある質問

Q. 伝道師プロジェクトの詳細はどこで確認できますか？

A. ワイノットの公式サイトおよびワイノットPROJECTSページに掲載されています。

Q. モデルルームの施工はどの会社が担当していますか？

A. 解体・設計・施工管理・左官施工を含むフルリノベーションは、モノリスコーポレーションがワンストップで手掛けています。

Q. 左官造形のモデルルームはどのような空間をイメージしていますか？

A. スリランカの建築家ジェフリー・バワが手掛けた高級リゾートホテル『ヘリタンス・カンダラマ』をイメージソースとし、左官の伝統技術を現代マンションリノベーションへ翻訳した空間として制作されています。

Q. 伝道師プロジェクトが対象とする職人文化にはどのようなものが含まれますか？

A. 南部鉄器・蒔絵・ガラス細工・左官・木工・古民家建築など、日本人が長い時間をかけて培ってきた美意識と思想が宿る職人仕事全般が対象となっています。

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