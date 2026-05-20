癒し・健康・学び、3テーマで地域資源を発信！ ヨロズ物流「マーク・パンサーの大分を深堀りする『ディグロ旅』」

記事ポイント globeのマーク・パンサーさんが大分県を深堀りするYouTube番組「マーク・パンサーの大分を深堀りする『ディグロ旅』」が2026年5月15日より配信開始しました株式会社ヨロズ物流がメインスポンサーを務め、CHAOYANGトラックタイヤの認知拡大を図っています番組は「癒し」「健康」「学び」の3視点から大分の地域資源を1テーマずつ丁寧に掘り下げる構成です globeのマーク・パンサーさんが大分県を深堀りするYouTube番組「マーク・パンサーの大分を深堀りする『ディグロ旅』」が2026年5月15日より配信開始しました株式会社ヨロズ物流がメインスポンサーを務め、CHAOYANGトラックタイヤの認知拡大を図っています番組は「癒し」「健康」「学び」の3視点から大分の地域資源を1テーマずつ丁寧に掘り下げる構成です

globeのメンバーとして知られるマーク・パンサーさんが、大分県各地の魅力を深堀りする新YouTube番組が登場しました。

昭和62年創業の物流会社・ヨロズ物流がメインスポンサーを務め、2026年5月15日（金）より配信がスタートしています。

ヨロズ物流「マーク・パンサーの大分を深堀りする『ディグロ旅』」





配信開始日：2026年5月15日（金）配信プラットフォーム：YouTubeメインスポンサー：株式会社ヨロズ物流出演：マーク・パンサー

「マーク・パンサーの大分を深堀りする『ディグロ旅』」は、globeのマーク・パンサーさんが大分県各地を訪れ、温泉・自然・食文化・歴史といった地域資源を「癒し」「健康」「学び」の3つの視点から再発信するYouTube番組です。

単なる観光紹介にとどまらず、1本ごとに1テーマを設定し、その内容を丁寧に掘り下げる構成となっています。

メインスポンサーを務めるヨロズ物流は、昭和62年創業の物流会社です。

一般貨物自動車運送事業・倉庫業・産業廃棄物収集運搬業など多角的なサービスを展開し、2020年からはCHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として全国200社を超える代理店・販売店ネットワークを構築しています。

スポンサー契約の背景





2026年4月、マーク・パンサーさんがヨロズ物流の倉庫を訪問し、代表取締役社長・新谷 剛氏との対談が実現しました。

倉庫や事業内容の見学に加え、CHAOYANGトラックタイヤへの取り組みや全国の物流企業向けコスト削減提案についての意見交換も行われ、今回のスポンサー契約につながっています。

番組の構成とコンセプト





番組はテーマに応じた2つのスタイルで展開されます。

1つは、マーク・パンサーさんが実際に現地を巡りながら旅と学びを掛け合わせるスタイル。

もう1つは、テーマに適した場所でディレクターからマーク・パンサーさんへプレゼン形式で情報を届ける学び特化型スタイルです。

「大分県の魅力を深掘りし、旅と学びの両面から再発見する」をコンセプトに、幅広い情報を並べるのではなく1つのテーマに時間をかけて向き合う情報設計が採用されています。

マーク・パンサーさんは「その土地の空気、歴史、生きてる人たちの話。大分はそれが深い場所」とコメントしており、大分県の地域資源を単なる観光紹介とは異なる深度で伝える番組の姿勢が示されています。

「マーク・パンサーの大分を深堀りする『ディグロ旅』」は、2026年5月15日よりヨロズ物流のサポートのもとYouTubeで配信中です。

CHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として全国200社超のネットワークを持つ同社が、地域密着型コンテンツを通じて物流業界以外の幅広い層にも認知を広げています。

ヨロズ物流「マーク・パンサーの大分を深堀りする『ディグロ旅』」の紹介でした。

よくある質問

Q. 番組はどのプラットフォームで視聴できますか？

A. YouTubeで配信されています。

公式チャンネルに動画が掲載されています。

Q. 番組の2つのスタイルはどのように使い分けられていますか？

A. テーマに応じて使い分けられています。

現地を巡りながら旅と学びを掛け合わせるスタイルと、テーマに適した場所でディレクターからマーク・パンサーさんへプレゼン形式で情報を届ける学び特化型スタイルの2パターンが用意されています。

Q. ヨロズ物流はどのような事業を手がけていますか？

A. 昭和62年創業の物流会社で、一般貨物自動車運送事業・倉庫業・産業廃棄物収集運搬業を展開しています。

2020年からはCHAOYANGトラックタイヤの日本総代理店として全国200社を超える代理店・販売店ネットワークを構築しています。

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