2.5次元歌い手グループ「AMPTAKxCOLORS」のまぜ太が20日、誕生日を迎えて、バースデーグッズ「まぜ太 BIRTHDAY GOODS 2026」の販売をスタートした。全5アイテムのラインナップは、ランダム缶バッジ、アクリルスタンド、ぬいぐるみキーホルダー、まぜ太なりきりグラス、リング。リングを除くアイテムをまとめたコンプリートセットには、特典として複製直筆メッセージ入りブロマイドが封入される。

まぜ太のこだわりが詰め込まれた。中でも初登場のリングは、試作を重ねてこだわりぬいたデザインで、ランダム缶バッジには、等身イラストやミニキャライラストに加えて、まぜ太直筆イラストを含む全5種類が登場するという。

この日に、ツイキャスで誕生日のカウントダウン生配信を行ったまぜ太は、「ここまで支えてくれて出会ってくれた全ての人に感謝！ インターネット最高」とコメントした。

3月に神奈川・Kアリーナ横浜でのコンサートを成功させたAMPTAKxCOLORSは、まぜ太ら6人で、今後も目標のベルーナドームライブを目指して、さらに幅広く活動していく。