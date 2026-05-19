とちぎテレビ

野木町で水難事故が発生した時に、栃木県と茨城県の消防署が、県の垣根を越えて救助に当たることを想定した合同訓練が１９日、小山市内の思川で行われました。

小山市消防本部と茨城県の西南広域消防本部は、梅雨やゲリラ豪雨などの出水期と川のレジャーシーズンを前に１９日、小山市の石の上橋付近の思川で、およそ４０人が参加して水難救助合同訓練を実施しました。

訓練は、野木町野渡地内から下流に人が流されたという想定で行われました。野渡地内の思川は、下流がすぐに茨城県古河市と県境で接していて、隣接する茨城西南広域消防本部と連携しての救助活動が必要になります。

訓練では、釣り人から「人が流され見えなくなった」という消防通報を受け、小山市消防署の水難救助隊員と茨城西南広域消防本部の隊員が現場に駆け付けました。そして上流側は小山消防署の隊員が川に入り、腰まで浸かって捜索。下流側は茨城西南広域消防本部が、ドローンを使って上空から捜索しました。

ドローンに搭載したＡＩが、人らしい物体を発見。指示された地点で両消防署の救助隊員が協力し、水中に沈んでいた遭難者を見つけて引き上げました。

小山市消防本部管内では、去年２件の水難事故で出動していて、いずれも思川での事故でした。