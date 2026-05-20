東京・奥多摩町に遺体…クマによる被害か　八王子市は児童に“クマよけ鈴”配布　「300頭いた」青森の出没情報サイトには“虚偽投稿”急増

東京・奥多摩町の山中で19日、動物に荒らされた形跡のある遺体が見つかり、警視庁はクマによる被害の可能性も含めて調べている。

青森県では、駆除後に虚偽のクマ目撃投稿が急増し、県が偽計業務妨害などで警察に捜査を依頼した。

奥多摩でクマによる遺体発見か…八王子市は児童に鈴・スプレーを配布

19日午後1時ごろ、東京・奥多摩町の山中で性別不明の遺体が見つかった。

遺体は動物に荒らされた形跡があるという。

周辺ではクマの目撃が相次いでいて、警視庁はクマによる被害の可能性も含め、遺体の状況をくわしく調べている。

一方、17日午後6時半ごろ、東京・八王子市内でツキノワグマの姿が撮影された。

親グマと思われる大きなクマの後ろを、子グマと思われる小さなクマがぴったりとついていく様子が写されている。

八王子市では4月29日午後8時過ぎにも、体長1メートルを超えるクマ1頭が撮影された。

箱わなを設置している八王子市は、19日午後2時過ぎの会見で今後の安全対策を発表した。

八王子市・初宿和夫市長：

今後、本格的なクマよけの鈴、これを配布いたします。万が一のことを考えて、クマに対応するスプレー、これを配ります。ホルダー付きのものです。

山間部の小・中学校に通う児童全員にクマよけの鈴を配布するほか、学校や幼稚園、自治会などにクマ撃退スプレーを配布するという。

青森市では15日、市街地が騒然とする事態が発生した。

市の中心街にある駐車場に現れた、体長1メートルを超えるクマ。

その後クマは、ホテルなども入る商業施設に侵入して居座り、緊急銃猟によって駆除された。

「友達と登校していると思ったらクマでした」虚偽投稿急増

クマの目撃が相次ぎ、出没警報も発令されている青森県。

4月には、クマの出没情報を確認できるサイト「クマログあおもり」の運用を開始した。

しかし、最近ある問題が起きている。

取材班：

誰でもクマなどの出没情報を投稿し、確認できるサイトですが、ここ最近、虚偽が疑われる投稿が相次いでいるということです。

ウソとみられる投稿が相次ぐ事態になっており、中にはこんな投稿まである。

虚偽が疑われる投稿（元はすでに消去済み）：

友達と登校していると思ったら、クマでした。

そのほかにも、虚偽が疑われる投稿が頻発し、問題となっている。

虚偽が疑われる投稿（元はすでに消去済み）：

毛が生えていなかった。

虚偽が疑われる投稿（元はすでに消去済み）：

あれは確実にヒグマ。線路の上で乱闘を開始していた。

ほかにもクマが300頭いたなど、明らかにウソだと分かる投稿もあった。

自治体はクマの出没が投稿された現場を訪れ、確認などを行っているが、緊急銃猟が行われた15日以降、ウソの投稿が急増してきているという。

青森県はこの問題について、こうコメントしている。

青森県庁担当者：

虚偽の投稿がいくつか確認されていることは非常に残念ですし、まったくひどい話だと考えています。（虚偽投稿は）県民の皆さんの生活に重大な影響を及ぼすとともに、脅かすことにつながるものです。この虚偽投稿に対しては厳正な対応をしていく方針としています。

県は虚偽の投稿をした複数の人物を特定し、警察に偽計業務妨害等での捜査を依頼したという。

（「イット！」5月19日放送より）