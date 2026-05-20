「令和の峰不二子」と称されるモデルでインフルエンサーの阿部なつき（26）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。フランスを訪れた様子を投稿した。

「NICEでお散歩」と題し、ボディーラインが際立つクリーム色の透け感のあるタンクトップ姿を公開した。南フランスのニースの海を背にしたショットを添え、「Niceの街並みが可愛すぎて、ずっとお散歩してた日 たくさん太陽浴びた後は、お肌もちゃんと労わりたいからiPS−Xの美容液使ってる “再生美容”発想のiPS細胞培養技術から生まれた美容液みたいで、紫外線を浴びた後の乾燥ケアにも◎ 旅中でも、肌のコンディション整えてたい…」とワインを楽しんだり、街並みを満喫したショットを披露した。

さらに「カンヌ国際映画祭 お仕事でフランスくるのはじめてハート 本当に素敵だったなあ」と明かし、デコルテを大胆に露出した黒のロングワンピース姿や、白のロングワンピース姿でカンヌの街で充実して過ごす様子もアップした。

ファンやフォロワーからも「パーフェクトビューティー」「かわいすぎるー」「絵になりすぎ」「スタイル抜群」「ウエストほっそ」「美脚でお綺麗」「自然な色香」「魅力的な笑顔」「お肌もキレイ」「めちゃくちゃセクシー」「破壊力凄い」などのコメントが寄せられている。

阿部は埼玉県出身。15年12月に「盛り上がりすぎてヤバおか Popteen大阪冬祭り2015」の「Popteenモデルオーディション」でグランプリに選出され芸能界デビュー。17年にはABEMAの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」第1弾に出演。その後は英国のロンドン芸術大進学などを理由に休業。コロナでリモート授業となり帰国。TikTokやインスタグラムなどのショート動画投稿が明石家さんまの目にとまるなどして取り上げられ知名度が上昇。22年8月には1st写真集「i am natsuki」を発売するなど美貌やスタイルの良さが注目を浴び「令和の峰不二子」と称された。ファッションショーなどにも出演。25年には配信ドラマ「キューティーハニーBELOVED ENEMY」で主人公のキューティーハニー／如月ハニー役を演じる。趣味は美容、ゴルフ、旅行。身長160センチ。血液型O。