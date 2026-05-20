三重県津市の山林火災は鎮火のめどが立たない中、自衛隊による消火活動が始まりました。

【現場の画像】三重･津市の山林火災 鎮火のめど立たず 自衛隊ヘリで消火活動

火事が起きているのは、津市美杉町下多気付近の山林で、19日午後3時20分ごろに119番通報がありました。

【現場の画像】三重･津市の山林火災 鎮火のめど立たず

「行くだけで大変な場所なので…」

（近くに住む人）

「息子も消防で行っていましたが、行くだけで大変な場所なので、おさまってくれたらありがたい」

現在も、鎮火のめどは立っておらず、三重県から災害派遣要請を受けた自衛隊のヘリコプターが、約3時間前から消火活動にあたっています。

山林約10ヘクタールが焼ける（20日午前5時半時点）

この火事による住宅への被害やけが人は確認されておらず、避難指示も出ていませんが、消防によりますと20日午前5時半の時点で、山林約10ヘクタールが焼けたということです。

このあと、名古屋市や滋賀県のヘリコプターも消火活動を始める予定です。また、三重県では20日の夕方から雨が降る見込みです。