２０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、あのコスプレ詐欺・寛太（藤原季節）がまさかの再登場を果たした。

この日の「風、薫る」では、休日に街に出た直美（上坂樹里）に見知らぬ男性が「お前は、夕凪か？」などと声をかける。もちろん夕凪ではない直美は「人違いでは？」というと、男性は「そうか、そんな訳…。夕凪はもう…じゃあ」と言って立ち去ろうとする。

直美は「ちょっと待ってください。夕凪さんって私に似てるんですか？」と聞くと男性は「ああ。けどよく考えたら夕凪はもういい歳だ」「女郎がいたんだ。昔、少し世話になった」と告げる。

直美は「そのお女郎さんはどこにいたんですか」と食い下がるも、男性はそれには応えずその場を立ち去った。直美は男性の後をつけていくと、とある家へ。中から若い男性が出てきて「どうも、先生」と呼んで、家の中に招き入れた。

この若い男性こそ、海軍コスプレして鹿鳴館で直美をだました寛太だった。鋭い目つきで周囲を伺う表情は、詐欺師から足を洗っていないようにも見えるが…。

ネットも寛太の再登場に「寛太再び…。吉と出るか凶と出るか」「あやしいおっさんと寛太！行きとったんか！」「こんなところで寛太を見つけるとは」「寛太再登場。今度は何の仕事をしてるんだ？」などの声が上がっていた。