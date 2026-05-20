女優でレースクイーン（レースアンバサダー）の川田明日未（25）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。宮城・スポーツランドSUGOで16、17日に開催された「GTワールドチャレンジ・アジア」の様子を投稿した。

「GT World challenge asia SUGO」と題し、「ありがとうございました 97号車は残念ながらリタイアとなってしまいました… ベティ選手が無事で本当によかったです。次戦に期待ですね 引き続き96号車、97号車へ熱い声援のほどよろしくお願いいたします」とつづり、へそがチラリとのぞくシースルーの黒コスチューム姿で盛り上げたショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「かっこかわいい」「可愛すぎる」「初めてレースクィーンの推しが出来ました」などのコメントが寄せられている。

川田は岡山県出身。18年に「女子高生ミスコン〜中国・四国地方〜」グランプリ受賞。19年にはABEMAの恋愛リアリティー番組「今日好きになりました。第16弾」に出演。22年にNHK連続テレビ小説「ちむどんどん」などドラマにも出演。24年からレースアンバサダーの活動を開始。趣味は料理、アニメ鑑賞。特技はダンス。好きな食べ物はなまこ。愛称は「あすみん」。身長167・5センチ。血液型A。