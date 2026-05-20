“ゴクミ”後藤久美子の長女、くびれ際立つへそ出しルックで近影公開 6ヶ国語が堪能…才色兼備な姿に反響
元F1レーサーのジャン・アレジ氏（61）と俳優・後藤久美子（52）の長女でモデルのエレナ・アレジ・後藤（29）が20日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。
【写真】抜群のスタイル！くびれ際立つへそ出しルックで近影公開したエレナ・アレジ・後藤
「May」と書き出した投稿では日常のオフショットに加え、くびれの美しさが際立つ、へそ出しルックで近影を公開。反響を呼んでいる。
エレナ・アレジ・後藤は1996年11月19日生まれ、フランス・アビニョン出身。フランス語、英語、日本語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語の6ヶ国語が堪能なことでも知られている。
【写真】抜群のスタイル！くびれ際立つへそ出しルックで近影公開したエレナ・アレジ・後藤
「May」と書き出した投稿では日常のオフショットに加え、くびれの美しさが際立つ、へそ出しルックで近影を公開。反響を呼んでいる。
エレナ・アレジ・後藤は1996年11月19日生まれ、フランス・アビニョン出身。フランス語、英語、日本語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語の6ヶ国語が堪能なことでも知られている。