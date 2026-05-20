舞台女優でレースクイーン、グラビアアイドルとしても活動する早川みゆき（29）が19日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ＆ロングブーツ姿のナイトショットを公開した。

「夜の街 ここはどこでしょう〜？」とつづり、レザージャケット＆ミニスカにロングブーツ姿のナイトショットをアップ。

ハッシュタグで「高身長女子」「スレンダー」「美脚トレーニング」「rq」「レースクイーン」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「え。美しすぎる」「脚が細くて可愛いね」「ロングブーツかわいい」「キレイすぎです」「めっちゃ可愛い」「ビューティフル〜」「毎日素敵なみゆきさんですね」「ロングブーツ似合い過ぎますよ」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年からはチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動している。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。