英プレミアリーグ・アーセナルの熱烈なサポーターで、日本サッカー協会公認D級コーチとしても知られる、タレントの笹木かおり（35）が20日、インスタグラムを更新。アーセナルが、アーセン・ベンゲル監督のもと、無敗優勝した03−04シーズン以来、22年ぶりにプレミアリーグで優勝したことに歓喜した。

アーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムの前で、以前のホーム、ハイバリーのラストシーズンとなった05−06シーズンのユニホームを着て撮影した写真を投稿。「アーセナルが1番 アーセナルに関わるすべてのみなさん、本当におめでとう！ チームのみなさん、わたしたちにこんなにも素晴らしい景気を見せてくれてありがとう！最高に幸せです！！！ 本当にありがとう！！！！！ 私たちの1番、そしてプレミアリーグの1番！ おめでとう！！！！！」とつづった。

笹木は歓喜のあまり、連続で投稿。「アーセナル、優勝！！！！！ 本当にありがとう、本当におめでとう！！！！！ 21年前、わたしがアーセナルのファンになったとき、まさか優勝がこんなに遠い物だとは思わなかったよ…」と感激。「本当にありがとう 感動が止まらないよ…愛しているよ、アーセナル！！！！！」と熱い思いをつづった。

笹木は、NHK BS1「サッカーの園〜究極のワンプレー」に出演。Amazon Audibleで毎週金曜日に配信のポッドキャスト「NIHONMONO 中田英寿 にほんのほんものを巡る旅」では、サッカー元日本代表MF中田英寿氏（49）とともにホストを務める。