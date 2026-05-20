ペップ、22季ぶりプレミア制覇のアーセナルを祝福、退任が噂される自身の去就に関しては「最初に話すべきは会長」
マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、22季ぶりのプレミアリーグ制覇を成し遂げたアーセナルに祝福の言葉を贈った。
19日に開催されたプレミアリーグ第37節でマンチェスター・Cはボーンマスのホームに乗り込んだ。最終節での逆転優勝の可能性を残すには勝利するしかなかったが1-1の引き分けに終わり、アーセナルのプレミアリーグ優勝が決まった。
試合後の記者会見に出席したグアルディオラ監督は「アーセナル、ミケル(・アルテタ)、スタッフ、そしてファンに、彼らが当然受けるべきプレミアリーグ優勝を祝福したい」とアーセナルを祝福した。
「最終節までいきたかったけど、今日は疲労がたまっていたし、ボーンマスは12日間も準備期間があった。フレッシュな選手たちのインパクトは十分ではなかったけど、我々はよく戦った。来シーズンに向けての準備を進める」
今季終了後に退任する噂が報じられている自身の去就に関しては「契約はあと1年残っており、我々は長年にわたって勝利を収めてきたと言える」と答えると、「最初に発言しなければならないのは会長だ」と続けた。
「シーズンが終わったら話し合って決定を下す。このクラブにいられることが、私にとってこの上ない幸せで、本当に素晴らしいことなんだ」
19日に開催されたプレミアリーグ第37節でマンチェスター・Cはボーンマスのホームに乗り込んだ。最終節での逆転優勝の可能性を残すには勝利するしかなかったが1-1の引き分けに終わり、アーセナルのプレミアリーグ優勝が決まった。
試合後の記者会見に出席したグアルディオラ監督は「アーセナル、ミケル(・アルテタ)、スタッフ、そしてファンに、彼らが当然受けるべきプレミアリーグ優勝を祝福したい」とアーセナルを祝福した。
今季終了後に退任する噂が報じられている自身の去就に関しては「契約はあと1年残っており、我々は長年にわたって勝利を収めてきたと言える」と答えると、「最初に発言しなければならないのは会長だ」と続けた。
「シーズンが終わったら話し合って決定を下す。このクラブにいられることが、私にとってこの上ない幸せで、本当に素晴らしいことなんだ」