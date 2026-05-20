星野リゾートが展開する温泉旅館ブランド「界」は、2026年のブランド誕生15周年を機に、2030年までに全国30施設へ拡大する新プロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」を始動します。日本の「温泉文化」をユネスコ無形文化遺産へ登録する動きが本格化するなか、各地の伝統を現代のニーズに合わせた至福の体験へと昇華させる重要な取り組みです。本記事では、2026年に開業・リニューアルする草津・宮島・松本・蔵王や、2027年に西九州新幹線沿線へ進出する嬉野など、週末の鉄道旅や温泉旅行の目的地として見逃せない最新5施設の見どころをまとめてお届けします。

新プロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」とは？

星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」は、2026年にブランド誕生15周年を迎えます。これを記念し、2030年までに全国30施設へと展開を拡大する新プロジェクト「30の温泉宿、30の温泉文化」がスタートしました。

2030年までに全国30施設へ展開

2030年までに展開する温泉旅館「界」30施設

日本各地の温泉地には、蒸気浴や湯治など、心身を癒やす伝統的なライフスタイルが社会的慣習として深く根付いています。2030年に向けた「温泉文化」のユネスコ無形文化遺産登録を目指す動きが本格化するなか、「界」は長年磨き上げられてきた伝統を尊重しつつ、現代のゲストが心地よく感じる滞在へとアップデートして提供します。

「温泉文化いろは」への進化

「界 別府」での温泉ミスト作り（左）「界 雲仙」での燗つけ見学の様子

プロジェクトの第一弾として、全施設で展開してきた「温泉いろは」が「温泉文化いろは」へと進化します。これは、各地の温泉地に根付いてきた心と体を癒やす文化を伝えるプログラムです。例えば、別府では温泉ミスト作り、雲仙では高温の蒸気を活用した「燗つけ」の見学など、ご当地ならではの温泉体験が深まります。

2026年に開業・リニューアルの「界」5施設

2026年は、関東から九州まで「界」を続々と誕生・刷新します。

界 草津（2026年6月7日開業）

【界 草津】シルクアートの間 露天風呂付（イメージ）

日本を代表する名湯・草津温泉にまもなく開業。草津白根の麓に広がる高台に位置し、専用トンネルを行き来することで、賑やかな温泉街と静謐な湯宿という二つの世界観を堪能できます。群馬の絹文化を表現した「シルクアートの間」や2種の酸性泉、蕎麦割烹など、草津の奥深さを再発見できます。上野駅から特急「草津・四万」でJR吾妻線・長野原草津口駅、もしくは北陸新幹線で軽井沢駅からバスで草津温泉バスターミナルへアクセスできるため、首都圏からの週末お出かけに最適です。

【参考】星野リゾート「界」が草津温泉に初進出、2026年春開業！温泉街へ“秘密のトンネル”で直結、どんな施設？予約はいつから？（※2025年8月掲載）https://tetsudo-ch.com/13006465.html

界 宮島（2026年7月23日開業）

【界 宮島】ご当地部屋「海霧（うみぎり）の間」

世界遺産「嚴島神社」を望み、全室瀬戸内海ビューを誇る温泉宿です。全館畳敷きの心地よい空間に加え、瀬戸内で古くから親しまれてきた古式サウナ「石風呂」を現代に継承。多島美を眺めながら過ごす「凪（なぎ）逗留」を提案し、素足で寛げる開放的な空間が瀬戸内の旅を彩ります。山陽新幹線・広島駅からJR山陽本線に乗り換え、宮島口駅から車で5分。厳島神社観光の拠点として抜群の立地です。

【参考】世界遺産 嚴島神社への拠点に、全室から瀬戸内海を一望！星野リゾート「界 宮島」2026年夏開業、上質空間に絶景露天風呂も（広島県）（※2025年12月掲載）https://tetsudo-ch.com/13016954.html

界 松本（2026年8月4日リニューアル）

【界 松本】イタリアンコースの小前菜（ストゥッツキーニ）

全館リニューアルオープンと同時に、界ブランド初となる「イタリアン」を導入。「松本エレガンテに浸る湯宿」をコンセプトに、モダン建築と八種十三通りの湯浴み、音楽ホールのようなロビーでの生演奏、そして和の枠を超えた食体験で、洗練されたスモールラグジュアリーな休日を楽しめます。新宿駅からの特急「あずさ」や、名古屋駅からの特急「しなの」が発着するJR松本駅から路線バスでアクセスできる気軽さも魅力です。

【参考】星野リゾート「界 松本」8/4リニューアル！ 浅間温泉の観光スポットから界ブランド初の“夕食イタリアン”まで至福の滞在を解説（2026年最新）（※2026年5月掲載） https://tetsudo-ch.com/13028278.html

界 蔵王（2026年10月15日開業）

【界 蔵王】蔵王の火口湖「御釜（おかま）」をモチーフにしたルーフトップテラス

ブランド初の「回遊型ウェルネスエリア」を備え、蔵王の象徴「御釜」から着想を得たルーフトップテラスが圧巻。強酸性の名湯と、サウナ・ジャグジーを巡る「温泉スパイラル」により、究極の整い体験を創出します。山形新幹線山形駅からバスで蔵王温泉バスターミナルまで行き、歩いてすぐ。東京からのアクセスもスムーズです。

【参考】星野リゾートが山形に初進出！ 360度パノラマの絶景テラスで湯浴みができる「界 蔵王」2026年秋開業（山形市・蔵王温泉）（※2025年11月掲載） https://tetsudo-ch.com/13014939.html

界 嬉野（2027年夏開業予定）

2027年夏には、佐賀県へ初進出となる「界 嬉野」が開業します。「日本三大美肌の湯」として名高い嬉野温泉の歴史と魅力を最大限に活かした滞在を提供。独自の「界」スタイルで堪能できる旅館として準備が進められています。2022年に開業した西九州新幹線「嬉野温泉駅」からアクセスでき、新幹線を使った九州周遊旅の新たな目玉として注目が集まります。

日本の伝統的な「温泉文化」を肌で感じながら、現代的な快適さと驚きを提供してくれる星野リゾート「界」。2026年から2027年にかけて、新幹線の延伸や特急旅でアクセスしやすい注目エリアに続々と魅力的な宿が誕生します。

次の週末や次のシーズンは、時刻表をめくりながら、新しい「界」を目的地にした特別な鉄道旅の計画を立ててみてはいかがでしょうか。

（画像：星野リゾート）

鉄道チャンネル編集部

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