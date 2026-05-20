◆園田競馬４日目（５月２０日）

《小牧 太》

７２勝。デビュー戦を迎えるエナサウス（３Ｒ）に気合。「好勝負を見込んでいる」（◎）。ショウナンアトレ（１１Ｒ）も「力量的にひけは取らない」（◎）。テクノドラゴン（５Ｒ）は「じっくり乗ってみる」（○）。ディザーヴユー（８Ｒ）も「叩き２走目で上積みがあるはず」（○）。

《下原 理》

６３勝。トップヴィヴィット（１１Ｒ）でメイン制覇に挑む。「先行して粘り込みたい」（◎）。エルピーゾ（１０Ｒ）は「昇級してどこまで戦えるか」（○）。フークタオユエン（６Ｒ）とナムラダニー（７Ｒ）は「前進してほしい」（△）。

《田野 豊三》

５５勝。ヤマニンラベーラ（２Ｒ）で勝利を意識。「このクラスなら十分戦える。砂をかぶらなければ」（◎）。ルジュエ（３Ｒ）も「ゲートが速いので楽しみ」（◎）。ボールザマホーニー（６Ｒ）は「降級したので」（○）。テッシン（９Ｒ）も「控える競馬にも対応できる」（○）。グランレイハート（１０Ｒ）は「８２０メートル戦では序盤から行けなかったので１２３０メートル戦に戻して巻き返したい」（○）。

《杉浦 健太》

３９勝。ジューンコメット（１２Ｒ）に自信。「大外枠は歓迎。決めたい」（◎）。

《笹田 知宏》

２３勝。タガノディオーサ（８Ｒ）に力が入る。「少頭数は歓迎。力通りの走りができれば」（◎）。ギユウ（１０Ｒ）は「追い出して甘いところが課題だが、スムーズに運べれば」（○）。スネークアイズ（１１Ｒ）も「久々の前走は息切れしてしまった。２走目で前進を見込んでいる」（○）。

《大山 真吾》

２２勝。期待のスナップコール（３Ｒ）は「能検の動きはよかった。力はあるのでゲートが決まれば」（◎）。シアワセノクツ（４Ｒ）は「昇級してどこまで戦えるか」（○）。サクラトップセラー（５Ｒ）も「ゲートがよくないので決まれば」（○）。カドフィール（１Ｒ）は「まじめに走ってほしい」（○）。カイリ（９Ｒ）も「距離適性を模索中。じっくりためて、ひと脚引き出せたら」（○）。

《土方 颯太》

１７勝。ライトブラーヴ（１Ｒ）に手応え。「逃げ馬がいないので、スタートが決まれば」（◎）。ニューアスラーダ（４Ｒ）は「休養してよくなっている」（○）。クツワノセキトリ（６Ｒ）も「スタートが決まれば」（○）。シルバーブレッド（１１Ｒ）は「前走は休み明けの影響があった。流れが向けば」（○）。バフェ（１２Ｒ）も「馬の状態は変わりなくきているので」（○）。

《川原 正一》

１７勝。アラモアナ（２Ｒ）に気合。「叩き２走目で前進があるはず」（◎）。ルヴァンヴェール（１２Ｒ）も「力はある」（◎）。

《新庄 海誠》

１６勝。お薦めはアンフィニレイス（７Ｒ）で「状態がいいので、前、前でレースできれば」（◎）。キャッチマイアイ（４Ｒ）は「状態は変わらない。この相手でも戦える」（○）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触