どこまでカネにがめついのか。米政府倫理局が14日に開示した財務資料で、トランプ米大統領が今年1〜3月期に3600件超の証券取引を行っていたことが判明。米メディアが次々と「疑惑の取引」を報じている。

【もっと読む】NYに「トランプ&エプスタイン・ファイル図書館」が出現！ 350万ページが問い直す権力の闇

取引対象には半導体大手エヌビディアやアップル、アマゾンなどビッグテックの名前がズラリ。回転ずしチェーン「くら寿司」の子会社で米国に上場している「くら寿司USA」の株も含まれていた。

米ロイターによれば、取引総額は2億2000万〜7億5000万ドル（約350億〜1200億円）に上るという。米ブルームバーグは、タトル・キャピタル・マネジメントCEOのマシュー・タトル氏の「常軌を逸した取引量だ」との指摘を紹介。〈ウォール街関係者は驚愕〉と報じた。

問題は、トランプ氏が大統領の立場を利用して利益誘導している疑いが濃厚なことだ。

米CNBCは15日、〈トランプ大統領は、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」でAIソフトウエア大手のパランティアを銘柄コード付きで称賛する前、同社の株を買い漁っていた〉と報道。トランプ氏は1〜3月期に24万7000〜63万ドル（約4000万〜1億円）のパランティア株を購入した翌月、イラン攻撃を念頭に〈パランティアは極めて優れた戦闘遂行能力を持っていることを証明した〉〈敵に聞いてみればいい〉などと投稿していた。

ちなみに、パランティアはベネズエラの大統領拘束にも関わったとされる軍需企業。この会長から表敬訪問を受け、満面の笑みを浮かべていたのが高市首相だ。

■長男・次男も渦中

トランプ氏の利益誘導疑惑について、家業を継いだ次男エリック・トランプ氏はX上で〈トランプ一族の裁量で個別株が売買されると示唆すること自体、虚偽であり、まったくバカげている〉と完全否定。いくら火消しに走っても、焼け石に水だ。上智大教授の前嶋和弘氏（現代米国政治）が言う。

「今回の件は、氷山の一角に過ぎないと見ています。インサイダー疑惑はトランプ氏だけでなく、賭けサイト『ポリマーケット』の経営に携わる長男のジュニア氏にも及んでいます。次男のエリック氏もジュニア氏と共にドローン会社に参画し、湾岸諸国に売り込みを図っている。イラン攻撃がビジネスチャンスになるわけです。トランプ政権はいわば『疑惑のデパート』で、史上最も腐敗した政権と言っても過言ではありません。今回の件を皮切りに米国を揺るがす大問題に発展する可能性はあります」

半年後には中間選挙が控える。3回目のトランプ弾劾が現実味を帯びてきた。

◇ ◇ ◇

トランプ大統領の暴走ぶりについては、関連記事【もっと読む】【さらに読む】などでも詳しく報じている。