【ライバル企業の生涯給与】

【写真】カルビー×湖池屋 ポテトチップス“2強”の社員待遇を比較

トランプ米大統領の第2次政権が発足してからというもの、日本の自動車メーカーは大打撃を受けています。上乗せ関税を強いられ、アメリカでの販売に影響しました。

そんな逆風のなか、トヨタ自動車は健闘しています。2026年3月期の売上高は前期比5.5％増の50兆6849億円を記録。5年連続で過去最高を更新しました。

さすが世界トップの自動車会社ですが、独自路線で踏ん張っているメーカーもあります。

今回は「SUBARU」と「三菱自動車」の社員待遇を比較してみます。

SUBARUは、2019年にトヨタ自動車の出資（約20％を保有する筆頭株主）を受け、トヨタグループ入りしています。EVの共同開発など協力関係にありますが、「水平対向エンジン」や「アイサイト」など独自の自動車づくりを目指しています。北米には「スバリスト」と呼ばれる熱狂的なファンがいることで知られます。

三菱自動車は、三菱グループの一員です。「ルノー・日産自動車」とアライアンスを組み、筆頭株主は日産（約24％保有）ですが、ルノーや日産とは、「強固な結びつき」から、ゆるやかな提携へ変化しているようです。

業績はどうでしょうか。26年3月期（連結）で比較してみます。売上高はSUBARUが4兆7850億円、三菱自動車が2兆8965億円。営業利益は401億円と755億円、純利益は908億円と100億円です。

有価証券報告書（25年3月期）によると、社員の平均年収はSUBARUが730万7000円、三菱自動車が813万5000円。役員報酬は、1人あたり平均で5750万円と3800万円となっています。

年代別の推定年収は、30歳時はSUBARUが566万円、三菱自動車が622万円。40歳時は703万円と773万円、50歳時は794万円と873万円です。

生涯給与はこうなります。

▽SUBARU…2億6000万円

▽三菱自動車…2億8500万円

両社の社員が、この収入に応じた平均的な支出を続けた場合、65歳時の推定資産（貯蓄可能額）はSUBARU5490万円、三菱自動車5850万円です。85歳時は292万円と89万円。この資産は85歳時にプラスになることが目標です。どちらも、安定した老後が待っていそうです。

（データ提供＝Milize）