英国発祥の音楽ジャンル・ハッピーハードコアを歌う7人組アイドルグループ「アイロボ」は19日、公式Xで2027年開催のラストライブをもって、15年から12年、続けてきた活動を終了すると発表した。

理由は運営者の体調不良で「今年に入り、運営者である私自身の体調に不調が現れ、日常生活にも支障をきたす状況となっております。医師とも相談を重ねた結果、十分な治療が必要であるとの判断に至り、このような決断をさせていただきました」という、異例の発表となった。「私事により、応援してくださっている皆様、ならびに関係者の皆様へご心配とご迷惑をおかけいたしますこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

アイロボは、15年2月14日、シングルCD「アイロボ」でデビューし、16年にはフランス・パリで開催された「Japan Expo2016」に参加していた。メンバーの星名はるは、Xで文書を発表し「突然のお知らせで脅かせてしまってごめんなさい」と謝罪。「数え切れないくらいの出会いがあり、嬉しいことも悔しいこともありました。そのどれも、アイロボで感じることができて心から嬉しかったです」などとつづった。今後については「また、活動終了後は長年お世話になった運営のもとを離れ私自身の活動も未定になります」とした。

今後、グループは、現在のスケジュールは予定通り実施し、決定済みのイベントは体調管理を行いながら最後まで務めるとし、新規のイベントは未定とした。運営者は「メンバーは常に最高のパフォーマンスを届け、輝き続けておりました。しかし、運営者である私の体調不良により、そのサポートを十分に果たせなくなってしまったことが、今回の決断の大きな理由です。私自身の個人的な事情で、皆様にご心配やご迷惑をおかけすること、そしてメンバーに不安や負担をかけてしまうこと、本当に心苦しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです」と重ねて謝罪。「この活動終了という大変重い決断を報告することになり、本当に申し訳ありません。メンバーの夢や未来を皆様と共に築き上げてきた中で、このような形で活動が中断してしまうこと、皆様への感謝とともに心よりお詫び申し上げます」と謝罪を繰り返した。

発表に対して「まずは運営さんがお元気で過ごせますように」「アイドルの運営は相当体力が必要だと思っていましたがやっぱ過酷なんですね 新しいモノに対する嗅覚やアンテナが凄く、クラブ×アイドルという発明は凄い発想だと思っていて、いつか大成功に繋がるのを観たかったです ラストライブまで応援しますので大変だと思いますが頑張ってください」などと、労りの声が寄せられた。