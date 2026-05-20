「ここまで見た目変わるとは」人気歌い手、過去と現在の比較ショット公開！ 「いろんな意味で別人」
「ここまで見た目変わるとは」人気歌い手、過去と現在の比較ショット公開！ 「いろんな意味で別人」
歌い手の詩人さんは5月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。過去と現在の比較ショットを公開したところ、ファンから驚きの声が寄せられています。
【写真】歌い手・詩人さんの今昔比較ショット
「ホンマに誰?!」詩人さんは「気が付けば5月で詩人さんがネットに現れてから18年となりました」と、デビューから18年が経過したことを報告。また「見た目も大分変わったけど詩人さんは相変わらず元気だよ」とつづり、過去と現在の写真をそれぞれ公開しました。今の詩人さんは“女装男子”となっていることもあり、ルックスはガラリと変化。まったく老いは感じません。
ファンからは「ホンマに誰?!」「いろんな意味で別人」「ここまで見た目変わるとは」「何がどうなったらこうなるんだ」「同一人物なのに兄妹みたいに見える」「18年!? 長いなぁ…凄すぎる!!」「19年目も応援してます！」などの声が寄せられています。
「サイバー衣装のかわちい詩人さん」4月26日の投稿では「サイバー衣装のかわちい詩人さん」を公開した詩人さん。まるで女性アイドルのようなルックスに「可愛すぎる！！！」「非常にかわゆい」など、称賛の声が寄せられました。今後の活躍にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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