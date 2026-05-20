歌い手の詩人さんは5月18日、自身のXを更新。過去と現在の比較ショットを公開しました。（サムネイル画像出典：詩人さん公式Xより）

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歌い手の詩人さんは5月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。過去と現在の比較ショットを公開したところ、ファンから驚きの声が寄せられています。

【写真】歌い手・詩人さんの今昔比較ショット

「ホンマに誰?!」

詩人さんは「気が付けば5月で詩人さんがネットに現れてから18年となりました」と、デビューから18年が経過したことを報告。また「見た目も大分変わったけど詩人さんは相変わらず元気だよ」とつづり、過去と現在の写真をそれぞれ公開しました。今の詩人さんは“女装男子”となっていることもあり、ルックスはガラリと変化。まったく老いは感じません。

ファンからは「ホンマに誰?!」「いろんな意味で別人」「ここまで見た目変わるとは」「何がどうなったらこうなるんだ」「同一人物なのに兄妹みたいに見える」「18年!? 長いなぁ…凄すぎる!!」「19年目も応援してます！」などの声が寄せられています。

「サイバー衣装のかわちい詩人さん」

4月26日の投稿では「サイバー衣装のかわちい詩人さん」を公開した詩人さん。まるで女性アイドルのようなルックスに「可愛すぎる！！！」「非常にかわゆい」など、称賛の声が寄せられました。今後の活躍にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)