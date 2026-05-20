プラと合金で構成された食玩キット「ガンダムアーティファクトPRO」がプレバンにて5月20日11時より予約開始フルアーマー・ガンダム、高機動型ザクII(黒い三連星仕様)の2商品が登場
【ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム】 5月20日11時より予約開始 11月 発送予定 価格：7,150円 【ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)】 5月20日11時より予約開始 11月 発送予定 価格：6,380円
5月20日11時より予約開始
5月20日11時より予約開始
バンダイは、食玩キット「ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム」と「ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月20日11時より予約受付を開始する。
本商品は2021年より展開中の食玩「アーティファクト」シリーズに“プロ仕様”のライン「ガンダムアーティファクトPRO」が登場。プラと合金で構成された全高約100㎜の可動キットとなっており、工業製品的解釈を加えたデザインのMSが多重構造の関節で可動する。
「ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム」は外装パーツを外してガンダムに換装するギミックを搭載している。
「ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)」はザク・マシンガン、ザク・バズーカ、マガジンなど武装が付属し、本体へのマウントギミックなども備えている。
ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム
5月20日11時より予約開始
11月 発送予定
価格：7,150円
ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)
5月20日11時より予約開始
11月 発送予定
価格：6,380円
(C)サンライズ