【ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム】 5月20日11時より予約開始 11月 発送予定 価格：7,150円 【ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)】 5月20日11時より予約開始 11月 発送予定 価格：6,380円

バンダイは、食玩キット「ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム」と「ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月20日11時より予約受付を開始する。

本商品は2021年より展開中の食玩「アーティファクト」シリーズに“プロ仕様”のライン「ガンダムアーティファクトPRO」が登場。プラと合金で構成された全高約100㎜の可動キットとなっており、工業製品的解釈を加えたデザインのMSが多重構造の関節で可動する。

「ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム」は外装パーツを外してガンダムに換装するギミックを搭載している。

「ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)」はザク・マシンガン、ザク・バズーカ、マガジンなど武装が付属し、本体へのマウントギミックなども備えている。

ガンダムアーティファクトPRO フルアーマー・ガンダム

5月20日11時より予約開始

11月 発送予定

価格：7,150円

ガンダムアーティファクトPRO 高機動型ザクII(黒い三連星仕様)

5月20日11時より予約開始

11月 発送予定

価格：6,380円

(C)サンライズ