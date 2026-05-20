【FW GUNDAM CONVERGE ＃30(10個入)】 5月20日13時より予約開始 10月 発送予定 価格：6,930円

バンダイは、食玩「FW GUNDAM CONVERGE ＃30(10個入)」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて5月20日13時より予約受付を開始する。発送は10月を予定し、価格は6,930円。

本商品は「ガンダムシリーズ」に登場するモビルスーツをデフォルメ食玩フィギュア化した「FW GUNDAM CONVERGE ＃」の第30弾。本弾では「機動戦士ガンダムZZ」より「ZZガンダム」や「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」から「ガンダム・バエル」がGUNDAM CONVERGE初商品化。

「機動戦士Zガンダム」より「ガンダムMk-II（エゥーゴ仕様）」、「機動戦士ガンダム00」セカンドシーズンより「ケルディムガンダム」がラインナップ。さらに「FW GUNDAM CONVERGE 15周年記念再販アンケート」の国内選出枠と海外選出枠として「νガンダム」と「ガンダムデスサイズヘルEW」の2機体が収録されている。

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