テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２０日、「世界をもてなした奇跡の水 天然炭酸水が湧き出る町」と題し福島・金山（かねやま）町を特集した。

番組では、明治初期に旧会津藩士が東京・銀座で直営店をオープンするなど金山町の炭酸水の歴史を紹介した。

また、水の特徴を「まろやかで口当たりが軽く日本人が飲み慣れている軟水」などと伝えていた。さらに今年１月の日英首脳会談でテーブルウォーターとして採用されるなど外交でも活躍していることなどを紹介した。

さらに金山町が他の都府県からの移住者の定着をはかる対策を行っていることも報じた。

水曜コメンテーターを務めるジャーナリストの浜田敬子氏は、金山町の炭酸水を「番組前に飲ませていただいたんですけど」と明かし「ひじょ〜に、美味しかったです」と絶賛した。

続けて「私、炭酸水好きなんですけど、海外のものはちょっと炭酸が強いんですけども、炭酸もやわらかめでお水自体もすごく美味しかったんで、いろんなお料理に合うだろうなとは思いました」と明かしていた。