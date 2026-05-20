「日本の地層はかなり特殊」「化石調査は刑事ドラマの『現場検証』に似ている」…昆虫化石研究者が語る、化石研究の「驚きの方法」

現在確認できる動物種のうち、7割以上を占めている昆虫。陸上から淡水域、砂漠の奥地にいたるまであらゆる環境に進出しており、地球上でこれほど繁栄した分類群はほかにないというのは疑いようのない事実だ。

だが、その「最も成功した動物」の歴史は、意外にもわかっていないことが多い。たとえば、「昆虫がいつ翅を獲得したのか」は150年以上議論が続く未解決の問いである。ほかにも、昆虫の多様性に大きな影響を与えたとされる完全変態という発生様式も詳しい起源はわかっていない。

こうした研究者を悩ませる問いに重大なヒントを与えてくれるのが化石である。鳥類の進化では、始祖鳥をはじめとする鳥類と恐竜の中間的な特徴を持つ化石が系統関係を解き明かす大きなヒントとなったが、昆虫の化石はどのようにその起源を解き明かしているのだろうか。

福井県立大学恐竜学部で、化石を使った昆虫の研究と化石化過程の研究を行う大山望助教に話を聞いた（以下、「」内は大山氏のコメント）。

化石は奇跡的に見つかる存在

「恐竜と昆虫では、前提条件が大きく異なります。まずわかりやすいのが、脊椎動物か無脊椎動物かという違いです。恐竜のような脊椎動物は骨格が残り、多くの人がイメージする化石となります。ただ、体の一部が化石にならなかったり、採掘される場所がばらばらでどの種か判定できなかったりで、研究が難しくなったりもします。

一方で昆虫化石の場合は、身体が小さく全体像が分かっている場合が多い。翅脈と呼ばれる翅のすじの構造も種類ごとに非常に特徴的です。そのため、圧痕化石と呼ばれる2次元的に平べったく潰れた状態で見つかる化石でも分類しやすいという利点があります。

その他の特徴としては、化石として残るパターンが異なります。昆虫は体が小さいため、樹脂に封じ込められて立体的にそのままの姿で残る琥珀があるのが特徴です」

恐竜が生息していたのが中生代の一部（約2億3000万年前〜約6600万年前）に限られるのに対し、昆虫は少なくとも古生代の石炭紀（約3億6000万年前）から現代まで続き、はるかに長い歴史を持つ。そのため、化石の算出規模でいえば、本来昆虫の方が恐竜よりも多いはずだ。だが、昆虫の方が恐竜より研究しやすいかといえば、そうではない。

「昆虫に限らずそもそも化石は『残っていて当然』のものではなく、むしろ奇跡に近い現象と言えます。残りやすい環境があったから残っている、というほうが正確なくらいで、化石記録には常に偏りがあります。

昆虫の場合、研究に使える琥珀の化石記録は今から約2億3000万年前の三畳紀のものが最古で、それ以前の時代の昆虫は琥珀という形では研究できません。また、昆虫化石にはデボン紀前期から石炭紀後期にかけての約1億年間、化石がほとんど出てこない時期があります。ただ、化石が出てこないからその時代は昆虫がいなかったと言えるわけではない。

地殻変動でその時代の地層が消えてしまったのかもしれませんし、その時代は化石ができにくい環境だったのかもしれないのです」

たまたま化石として見つかったものを使ってでしか研究ができない。だからこそ、そうしたバイアスを含んでいることを常に意識する必要があるのだ。

「美味しそう」な地層を見つける研究者の嗅覚

では、そもそもどうすれば昆虫化石は見つかるのか。化石を探す行為そのものも研究の重要な要素だが、じつは困難を極めるという。

大山氏は日本国内だけでなく、南フランスをはじめ海外でも発掘調査を行ってきた経験から、「場所によって化石の見つかりやすさがまったく異なり、日本の地層環境はかなり特殊な部類に入る」と話す。

「日本列島は、プレートが沈み込む際にさまざまなものが大陸の縁辺にくっついてできた、地質学的にとても複雑な構造をしています。アメリカやヨーロッパでは山ひとつ分のスケールで『あそこから上が白亜紀』といった具合に地質年代を把握できますが、日本の場合は数メートル離れただけで全く別の地層があったりします。ごく狭い範囲に異なる時代の地層が複雑に入り混じっているんです」

複雑な地形の中で、研究者はどのようにして化石産地を探し当てるのか。大山氏によれば、化石探しにはある種の「シグナル」を読む力が必要だという。

「たとえば、昆虫化石が多く出る場所にはチャコールという炭化物を含む小さな植物片が多く含まれていることが多い。私たちの間では、こういった化石が出そうなものを見て『美味しそう』と言って、見つけたら地質図や地形図を元に地層のつながりを追いながら、『この層とあの層は繋がっているのでは』と考えて範囲を広げていきます。

ただ、『美味しそう』なシグナルは、場所によって全然違います。なので、フィールドワークを行う場所に着いたらまずは博物館に行き、その土地から出た化石や地質を見て、どんな石から化石が見つかるのかを頭に入れてから野外に出ます。

探している昆虫と同程度の比重であったり、水への浮き方が似たりしている物質は、化石となって一緒に産出される傾向があるので、そういった情報をもとに『ここにはあの化石がありそうだ』と判断しています」

化石を見つけることは、現場に残された痕跡から過去を推理する作業でもある。前述したように、化石はある特定の条件が重なったときにしか生まれないからこそ、「なぜここに化石があるのか」という問いを考えることが重要だという。

「私が調査、研究を行った山口県美祢市の三畳紀の地層は、湖の環境でありながら水生昆虫ではなく陸生の昆虫化石しか出てきませんでした。本来そこにいるはずのない昆虫たちが、なぜ湖底に遺骸として残っているのか。地層を調べると、チャコールが薄い層として何十枚も繰り返し挟まっていました。おそらく背後の森で山火事が繰り返し起き、そのたびに陸生昆虫の遺骸と燃えた木の炭が湖へと流れ込んで湖底にトラップされていったのでしょう。

こういった化石化過程のストーリーを考えることは刑事ドラマに出てくる『現場検証』に似ている気がします。化石はある意味“遺体”ですから、何が理由で死んで、どうやってここまで運ばれてきたのか、当時どんなイベントが起きたのかを状況証拠から組み立てていく。化石を見つけてすぐ掘り起こすのではなく、どんな姿勢で埋まっているか、周囲の砂粒の大きさはどうか、そういった情報が当時の環境を復元する手がかりになるんです」

後編『「昆虫の巨大化」「ハチの毒針の進化」…昆虫には謎がまだまだいっぱいある…化石研究の最前線』に続く。

【つづきを読む】「昆虫の巨大化」「ハチの毒針の進化」…昆虫には謎がまだまだいっぱいある…化石研究の最前線