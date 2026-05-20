連覇かかるシェフラーはケプカらと同組 久常涼ら日本勢4人が参戦
＜ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン 事前情報◇29日◇TPCクレイグランチ（テキサス州）◇7385ヤード・パー71＞今季メジャー2戦目「全米プロゴルフ選手権」を終え、今週の米国男子ツアーは日本勢4人が出場。開幕を前に初日の組み合わせが発表された。
≪写真≫アイアンカバーに古いドライバー 全プロ覇者のクラブが渋い
今大会は、2002年に丸山茂樹が米ツアーで2勝目を挙げた大会でもある。昨年はスコッティ・シェフラー（米国）が初日から独走し、後続に8打差をつけるトータル31アンダーで勝利を挙げた。デフェンディングチャンピオンは、ブルックス・ケプカ（米国）、世界ランキングでフィールド2位となる24位のキム・シウー（韓国）との組み合わせとなった。日本勢は、久常涼、金谷拓実、中島啓太、平田憲聖がエントリーした。全米プロを35位で終え、世界ランキング60位以内の資格で「全米オープン」の出場権も手にした久常。「キャデラック選手権」から4連戦目の出場となる今大会は、マティアス・シュミッド（ドイツ）、ピアスソン・クーディ（米国）との組み合わせで、日本時間午前2時32分にティオフとなる。昨年大会でトータル17アンダーの5位に入った金谷は同午前3時16分、平田が同午前3時38分、中島が同午前4時11分にスタートする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
米国男子ツアー 初日の組み合わせ
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松山英樹は14年連続14度目の出場 久常涼が滑り込みで全米切符獲得
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