ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が19日（日本時間20日）、敵地でのパドレス戦の試合前にメディア取材に対応。獲得した左腕、エリック・ラウアー投手（30）について、26日（同27日）のロッキーズ戦でデビューする方針を明かした。

指揮官はラウアーについて「現時点では火曜日（現地時間26日）に先発させる予定」と発言。「今夜の展開次第では、明日使える可能性もありますが、基本的には火曜日に先発という考えです」と方針を示した。

先発陣はスネル、グラスノーが負傷者リスト（IL）に入っており、現在は5人でローテーションを回している。この日、今季チームでは初めての中4日で先発するシーハンについて「通常の休養間隔でも対応できる投手だと思っている」とした上で「翔平、山本、朗希、ロボ（ロブレスキ）あたりは、少し余分な休養が必要だと思う」と登板間隔を最低でも中5日確保できるよう、ラウアーにも先発として期待を寄せた。

ラウアーは2016年のMLBドラフト1巡目（全体25位）でパドレスから指名され、18年にメジャーデビュー。ブルワーズに移籍後の22年には11勝を挙げた。

韓国プロ野球を経て25年からブルージェイズでプレー。昨秋のドジャースとのワールドシリーズ（WS）では延長18回の死闘を繰り広げた第3戦で12回途中から登板し、4回2/3を2安打無失点と好投するなど、2試合に投げた。

今季はブ軍で8試合（うち先発6試合）に登板し、1勝5敗、防御率6・69で、今月11日（同12日）にジャリエル・ロドリゲスがメジャー昇格したことに伴い、DFA（メジャー40人枠から外す措置）となった。MLB通算は156試合で46勝44敗、防御率4・26。17日（同18日）にドジャースが金銭トレードでの獲得を発表した。