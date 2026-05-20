19日、都内で行われた美容器ブランド「Ulike」の新製品発表会に、俳優の桐谷美玲（36）が純白のスリットドレスで登場した。

【映像】桐谷美玲、美脚が際立つ純白スリットドレス姿

発表会では、桐谷の新アンバサダー就任と芸能活動20周年を記念して、特注で作られた桐谷の氷の像と、水色の涼やかなアイスケーキが登場。このサプライズに桐谷は照れ笑いを浮かべた。

桐谷「えー！すごーい！これ氷ですか？」

司会「そう、ただの氷ではありません。Ulike独自のサファイア冷感技術にかけて、氷で作った“ひんやり美玲さん”をご用意させていただきました」

桐谷「私なんですね!?」

桐谷「サプライズが続いたので、びっくりしているけれど、うれしい。20周年というタイミングに、Ulikeさんと一緒に仕事ができるということで、自分でも新たな挑戦をしていきたいなと思った」

さらに、桐谷に“この夏楽しみたいこと”を聞いた。

桐谷「仕事もプライベートもこの夏全力で楽しみたい。夏なので、家族でバーベキューしたり、海に行ったり、家族時間も長く過ごせると思う。そういった時間を大切にしながらマックス楽しみたい」

（『ABEMA Morning』より）