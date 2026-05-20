クイズで学ぶ! 鉄の魅力 第28回 【上級編】製鉄所ではどんな環境対策を行っているの?
車、ビル、線路、冷蔵庫、フライパンなど、普段の生活になくてはならない「鉄」。そこでこの連載では、鉄の魅力や鉄にまつわる環境問題まで、鉄に関する面白さを初級編、中級編、上級編で紹介していく。
製鉄所ではどんな環境対策を行っているの?
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製鉄所ではさまざまな環境対策を行っています。鉄をつくるには大量の水を使いますが、約90%がリサイクルされています。コークスの熱を回収して電力に変える装置(CDQ)もほとんどの製鉄所で備えています。また、鉄をつくるとその3割近くの重さの副産物が発生しますが、その多くを占めるスラグはセメントの原料として再利用されます。
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製鉄所ではさまざまな環境対策を行っています。鉄をつくるには大量の水を使いますが、約90%がリサイクルされています。コークスの熱を回収して電力に変える装置(CDQ)もほとんどの製鉄所で備えています。また、鉄をつくるとその3割近くの重さの副産物が発生しますが、その多くを占めるスラグはセメントの原料として再利用されます。