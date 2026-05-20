コシアブラはタラの芽よりも強い香りが好まれる！葉柄とはかまとが特徴【野草・山菜・きのこ図鑑】

コシアブラはタラの芽よりも強い香りが好まれる！葉柄とはかまとが特徴

コシアブラ ウコギ科

タラの芽よりも強い香りが好まれる

ウドやタラノキなどスター山菜を含むウコギ科の中でももっとも人気の高いもののひとつ。タラノキと比べるとコシアブラの芽は小さく、貧弱な印象を受けるが、その爽やかな香りはタラの芽よりもはるかに強い。タラノキと同じく痩せた土地を好み、尾根筋や崩れた斜面などに生えるが、やや標高のある場所を好むうえ高木になるので採取は容易ではない。市販もされているが、タラノキのように栽培されていないので流通量は少ない。鮮度落ちが早いので保存は冷凍か、加熱してからにする。かつて金漆（ごんぜつ）と呼ばれる樹脂を採取したために「濾（こ）し油」という名がついたそう。

● 採れる場所：里山

「掌状複葉」と呼ばれる葉柄とはかまとが特徴的

5枚の小葉が掌状につく「掌状複葉」と呼ばれる葉で判別できるが、芽出しの時期はわかりにくい。似た新芽は少なからずあり、判別に自信がなければ採取はできない。個人的にはコシアブラを自信を持って採取できたら脱初心者と言ってもよいと思う。

【出典】『野草・山菜・きのこ図鑑』著：茸本 朗