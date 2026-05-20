湿地系植物のLED栽培で日々の生活を彩ろう【LED LIGHT 室内栽培基本BOOK】

湿地系植物のLED栽培で日々の生活を彩ろう

湿地系植物のLED栽培

アクアリウムやテラリウムはLED が大前提

アクアリウムやテラリウムなど、水槽で栽培する水草は、LED ライトを使用するのが大前提の植物。ライトは水槽の上部に設置し、光が水槽全体に行き渡るようにします。強すぎる光は藻類の繁殖を促進することがあるため、適度な明るさに調整することも重要なポイント。また、ライトによって水槽内の植物が美しく浮かび上がるのも魅力です。

SETTING1 LED の光を浴びて元気に育つ水草たち

アクアリウムやアクアテラリウムを楽しむ、ととさんの栽培環境（詳しくは書籍94ページ）。リビングの一角に並べられた多くの水草水槽。特に水草水槽において、光の強さは育成に大きな影響を及ぼすので、距離や調光で光を調整しています。

SETTING2 ライトで浮かび上がる植物たち

水草から熱帯雨林植物など様々な植物を栽培する ryou.roki さんの栽培環境（詳しくは書籍106ページへ）。水草水槽に関してはライトスタンドを使用し、1日に7時間照射しています。植物用のライトで部屋が十分明るいので、ちょっとくつろぐ程度なら、部屋の電気はつけなくても過ごせます。

SETTING3 テラリウム環境で飼育するイモリ

塊根やシダ、苔類など様々な種類を育てるのが好きだと言う 5023（ゴーゼロニーサン）さんの栽培環境（詳しくは書籍98ページへ）。写真はテラリウムでイモリを飼育するイモリウム。飼育ケースにはスタンドタイプの LED を使用。

【出典】『LED LIGHT 室内栽培基本BOOK』著：日本文芸社（編集）