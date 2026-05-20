フィラデルフィア連銀総裁 インフレはイラン戦争前から高すぎ フィラデルフィア連銀総裁 インフレはイラン戦争前から高すぎ

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フィラデルフィア連銀総裁 インフレはイラン戦争前から高すぎ



フィラデルフィア連銀のポールソン総裁は、インフレは戦争前から高すぎると語った。



インフレはイラン戦争によるエネルギー価格高騰以前から高すぎた。インフレの持続的な改善が見られるようになって初めて利下げが適切になる。物価上昇圧力は徐々に2%に戻ると予想しているが、目標達成へのハードルは高まっている。



戦争が早期に終結すればインフレは比較的速やかに収まるだろう。戦争が長引けばインフレはより長期間にわたって高止まりするため、今後の見通しは戦争と原油価格によって左右される。



家計が高級ブランドから安価なブランドへ切り替えていることや、クレジットカードへの依存度を高めていることにより、支出自体は依然として堅調に推移している。

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