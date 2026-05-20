協議進展なし、米イスラエル早ければ来週にもイラン攻撃の可能性



仲介国によると、米イラン交渉はほぼ進展していないという。WSJが報じている。



トランプ米大統領はイランとの交渉で「大きな進展があった」として攻撃を延期したが、仲介国によると過去の協議からほとんど変化がなく、進展していないという。



イランは依然として敵対行為の禁止、経済的救済、侵害賠償金・補償金、ホルムズ海峡の監視権限を主張。米国は核計画停止または長期凍結を求めている。



米国とイスラエルはイランへの新たな攻撃の準備を進めており、早ければ来週にも攻撃を実施する可能性があるという。トランプ米政権は同盟国から、限定的な攻撃を実施すればイランを合意に追い込むことができるとの助言を受けたという。

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