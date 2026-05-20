１９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３２２ドル安 ナスダック３日続落 １９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３２２ドル安 ナスダック３日続落

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１９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３２２．２４ドル安の４万９３６３．８８ドルと反落した。インフレ懸念が強まるなかで、米長期金利が上昇し、主力株の重荷となった。半導体関連株の一角には買い戻しの動きがみられたものの、ハイテク株全体では力強さを欠き、ナスダック総合株価指数も下落した。



ボーイング＜BA＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞が軟調推移。チューイー＜CHWY＞が下値を探った。半面、ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞やメルク＜MRK＞がしっかり。アメア・スポーツ＜AS＞やスタブハブ・ホールディングス＜STUB＞が株価水準を切り上げ、シェイク・シャック＜SHAK＞やＲＸＯ＜RXO＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は２２０．０３ポイント安の２万５８７０．７０と３日続落した。マイクロソフト＜MSFT＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞、アルファベット＜GOOG＞が冴えない展開。アドバンスト・マイクロ・デバイシズ＜AMD＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞、エヌビディア＜NVDA＞が値を下げた。一方、アップル＜AAPL＞が小高く、インテル＜INTC＞やマイクロン＜MU＞、サンディスク＜SNDK＞が買われ、アステラ・ラブス＜ALAB＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS