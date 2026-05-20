ＵＢＥ <4208> [東証Ｐ] が5月20日朝(08:30)に配当修正を発表。従来未定としていた27年3月期の上期配当を80円(前年同期は55円)実施するとし、従来未定としていた下期配当も80円実施する方針とした。年間配当は前期比50円増の160円に増配となる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、2025年度を初年度とする中期経営計画「UBE Vision 2030 Transformation -2nd Stage-」において、配当方針を「DOE（株主資本配当率）2.5％以上」としていましたが、今般、資本効率の改善及び株主還元の充実に向けて見直しを行いました。その結果、DOE水準を「3.5％以上」へ引き上げるとともに、中期経営計画の進捗を踏まえ早期に「4.0％」への引き上げを目指すこととしました。 これにより、2027年3月期の1株当たり配当は、第２四半期末・期末各80円、年間160円を予定します。詳細については、本日公表の2026年度経営概況説明資料をご参照ください。