『時すでにおスシ!?』中沢元紀、“親子の距離感”を語る 永作博美と自然体で築いた関係性
俳優の永作博美が主演を務める、TBS系火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』（毎週火曜 後10：00）。第6話、第7話では、みなとの一人息子・渚との関係性にも大きな変化が描かれた。今回は、待山渚を演じる中沢元紀にインタビュー。“大切な人ほど大事なことは言えない”という親子の距離感への向き合い方や、永作と自然体で築き上げた“親子感”、そして渚に重ねた自身の思いについて語ってもらった。
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■新社会人から共感の声も――『時スシ』が火曜に届ける温かさ
――本作の出演を聞いた時の率直な感想を教えてください。
永作さんの息子役と聞いて、まずそこがすごくうれしくて。同じ茨城県出身ということで、勝手に親近感がありました。空気感やテンポ感も、お会いする前からどこか似ていそうだなと感じていて。あくまで感覚なのですが、そういうところも含めて楽しみでした。
――日曜劇場『下剋上球児』（2023年）ぶりのTBSドラマ出演についてはいかがですか？
放送枠は違いますけど、またTBSに帰ってこられたことがうれしかったですし、『下剋上球児』の時にお世話になったスタッフさんもいらっしゃって。成長した姿を見せられていたらいいなと思っています。
共演していたかつ（兵頭功海）が前クールに出演していたこともあって、ピッチャーの継投みたいな感じでうれしいです。
――周りからの反響はいかがですか？
『下剋上球児』の球児たちからは、「息子っぽいよね」みたいな感想をもらいました（笑）。新社会人の方からの声も多くて、「『時スシ』を見て頑張っています」や「これから上京します」といったメッセージをいただきます。
月曜ではなく火曜に放送される作品だからこその意味もあるのかなと思っていて。「よし、頑張るぞ」という気持ちになりつつ、月曜ほど気負いすぎず、心が温まって少し前向きになれる。その感じが火曜にぴったりだなと思いますし、そういう反響をいただけることもうれしいです。
■渚が踏み出した“大人への一歩”――親子の関係性に込めた思い
――第2話では初任給で母親にごちそうする良き息子、第6話では母親に対して抑えていた感情が爆発してしまう場面が描かれました。全体を通して、どのように母親であるみなとと渚の距離感を作っていますか？
難しいですね。第1話からずっと悩んでいました。一人息子で、母親と1対1の関係性だからこそ、母親にしか言えないこともあれば、母親だから言えないこともあると思ったんです。渚のセリフにもありましたが、「大切な人ほど大事なことは言えない」という距離感をすごく考えました。
実は、第6話のラストは永作さんとも相談しながら、その話で描かれる関係性として自然な終わり方になるように、いろいろ話し合って作っていきました。
渚自身、ここからもう一歩大人に近づいていくタイミングだと思うので、母親との距離感のバランスは本当に難しくて。でも、第6話はいい塩梅（あんばい）に収まったのではないかなと思っています。もちろん、渚の選択が正解というわけではなくて、一つの親子関係の形として見ていただけたらうれしいです。
――その流れからの第7話で描かれた親子の仲直りも素敵でした。
衝突して、ちゃんと仲直りして、お互いに素直な気持ちを言い合えた上での第7話だったと思うので、すごくいい距離感になったなと思います。
渚自身の軸が少しずつできてきて、母親との距離感も少しずつ分かってきた。大人になるための一歩みたいなものなんだろうなと感じました。
■自然体で築かれた“親子感”――永作博美との撮影裏話
――渚を演じるにあたって、監督やプロデューサーからリクエストを受けたことはありますか？
リアルな母親との関係性を考えると、僕自身、あまり目を合わせて話さないタイプなんです。もちろん悪い意味ではなくて、それが自然かなと思っていたのですが、ドラマはエンタメでもあるので、「もう少し目線を合わせてほしい」というお話をいただきました。
あとは、渚が第6話で母親に対してぶつけた言葉も、本心そのものではないと思うんです。もしかしたら一瞬そう思ったことはあったかもしれないけれど、新社会人になって、新しい環境でいっぱいいっぱいになってしまった中で、余裕がなくなってしまってつい出てしまった言葉なんだろうなと。だからこそ、そこは意識しながら演じていました。
監督もお子さんがいらっしゃる方だったので、父親としての子どもへの思いも聞かせていただきながら、いろいろすり合わせて作っていけたのかなと思います。
――永作さんとはどのようにコミュニケーションを取られていますか？
本当にフラットで、まさに親子みたいな感じです。めちゃくちゃしゃべるわけでもないし、ずっと一緒にいるわけでもないけれど、話さないわけでもない。その距離感がすごく自然だなと。
永作さんが、第7話で子ども時代の渚とキャッチボールをしていたのですが、その練習に「付き合って！」と言ってくださって、撮影の合間にキャッチボールをしたり、コーヒーの話をしたり、「茨城の人って寒さに強いよね」みたいな地元の話をしたり。そういうたわいのない時間が、自然な親子感にもつながっている気がします。壁なく接してくださるので、本当にありがたいです。
■鮨握りに夢中!?「家でもやろうかなと思うくらい楽しい」
――他の共演者の皆さんの印象も教えてください。
松山さんは、待機場に360度カメラを置いていて、すごく機械に詳しいんです。ドラマの裏側を皆さんに楽しんでもらえるように、率先してやってくださっていて、素敵だなと思います。
お鮨を握るシーンも、松山さんは一から自分で握っていたりして。その作品への向き合い方は本当に勉強になりますし、そういう積み重ねが役の味になっていくんだろうなと感じています。
――第7話では、渚が山時聡真さん演じる森蒼斗とパンケーキを食べに行くシーンもありました。
さんちゃん（山時）とは、お互いゲラ（笑い上戸）なので、「パンケーキのシーン、大丈夫かな」と心配していました（笑）。結果的には大丈夫だったので良かったです。
さんちゃんはかわいらしいですし、懐に入るのがうまいなと。お芝居でもそうですが、6歳下とは思えないくらいしっかりしていて、「大人だな」と思うことがあります。
渚と森くんの関係性にも近いのかなと思いますね。年齢差をあまり感じなくて、友達みたいな関係性です。
――第6話の劇中だけでなく、“鮨アカデミー”体験授業イベントでも鮨を握りましたが、実際にやってみていかがでしたか？
本当に楽しいです。興味があるので、魚をさばくところから家でもやろうかなと思うくらい（笑）。
第6話の撮影で、最初に「シャリが手につく」ということを知って。鮨アカデミー体験イベントの時は、お米に水分が行きすぎないくらいのちょうどいい塩梅で握れた気がします。
手酢というお酢をつけて握るんですけど、それもつけすぎてしまうと酸っぱくなりますし、水分も含んでしまうので、本当に奥が深いなと思いました。見た目も大事ですし、日本の伝統の魅力が見ている方にも伝わったらいいなと思います。
実家では、お祝い事があると手巻き寿司をやることが多かったので、もし家族に振る舞うなら、そういうタイミングがいいかもしれないです。
■「頑張りすぎちゃう」は自分と似ている――渚に重ねた共感
――渚は頑張りすぎてしまう部分がありますが、中沢さんご自身は、できないことをできるまで頑張るタイプですか？ それとも誰かに頼るタイプですか？
頑張っちゃいますね。そこは渚と似ているなと思いましたし、すごく共感しました。
やっぱり、新しい環境に入ると「周りに追いつかなきゃ」と焦ってしまうじゃないですか。そうなると、他のことまで手が回らなくなってしまう感覚もすごく分かるんです。だからつい頑張りすぎてしまうのですが、改めて人に頼ることも大事だなと思いました。
渚にとっては、それがお母さんだったり、同期の熊井（健太）くん（山田健人）だったりすると思うので、爆発してしまう前に誰かに相談しながら息抜きできたらいいですよね。
――最後に、視聴者の方へメッセージをお願いします。
お母さんと大江戸先生の関係性もそうですし、鮨アカデミーを卒業した後のみんながどうなっていくのかは、きっと気になっている方も多いと思います。
その中で、渚がお母さんの握ったお鮨を食べられるのか。そこにもぜひ注目していただきたいです。
■新社会人から共感の声も――『時スシ』が火曜に届ける温かさ
――本作の出演を聞いた時の率直な感想を教えてください。
永作さんの息子役と聞いて、まずそこがすごくうれしくて。同じ茨城県出身ということで、勝手に親近感がありました。空気感やテンポ感も、お会いする前からどこか似ていそうだなと感じていて。あくまで感覚なのですが、そういうところも含めて楽しみでした。
――日曜劇場『下剋上球児』（2023年）ぶりのTBSドラマ出演についてはいかがですか？
放送枠は違いますけど、またTBSに帰ってこられたことがうれしかったですし、『下剋上球児』の時にお世話になったスタッフさんもいらっしゃって。成長した姿を見せられていたらいいなと思っています。
共演していたかつ（兵頭功海）が前クールに出演していたこともあって、ピッチャーの継投みたいな感じでうれしいです。
――周りからの反響はいかがですか？
『下剋上球児』の球児たちからは、「息子っぽいよね」みたいな感想をもらいました（笑）。新社会人の方からの声も多くて、「『時スシ』を見て頑張っています」や「これから上京します」といったメッセージをいただきます。
月曜ではなく火曜に放送される作品だからこその意味もあるのかなと思っていて。「よし、頑張るぞ」という気持ちになりつつ、月曜ほど気負いすぎず、心が温まって少し前向きになれる。その感じが火曜にぴったりだなと思いますし、そういう反響をいただけることもうれしいです。
■渚が踏み出した“大人への一歩”――親子の関係性に込めた思い
――第2話では初任給で母親にごちそうする良き息子、第6話では母親に対して抑えていた感情が爆発してしまう場面が描かれました。全体を通して、どのように母親であるみなとと渚の距離感を作っていますか？
難しいですね。第1話からずっと悩んでいました。一人息子で、母親と1対1の関係性だからこそ、母親にしか言えないこともあれば、母親だから言えないこともあると思ったんです。渚のセリフにもありましたが、「大切な人ほど大事なことは言えない」という距離感をすごく考えました。
実は、第6話のラストは永作さんとも相談しながら、その話で描かれる関係性として自然な終わり方になるように、いろいろ話し合って作っていきました。
渚自身、ここからもう一歩大人に近づいていくタイミングだと思うので、母親との距離感のバランスは本当に難しくて。でも、第6話はいい塩梅（あんばい）に収まったのではないかなと思っています。もちろん、渚の選択が正解というわけではなくて、一つの親子関係の形として見ていただけたらうれしいです。
――その流れからの第7話で描かれた親子の仲直りも素敵でした。
衝突して、ちゃんと仲直りして、お互いに素直な気持ちを言い合えた上での第7話だったと思うので、すごくいい距離感になったなと思います。
渚自身の軸が少しずつできてきて、母親との距離感も少しずつ分かってきた。大人になるための一歩みたいなものなんだろうなと感じました。
■自然体で築かれた“親子感”――永作博美との撮影裏話
――渚を演じるにあたって、監督やプロデューサーからリクエストを受けたことはありますか？
リアルな母親との関係性を考えると、僕自身、あまり目を合わせて話さないタイプなんです。もちろん悪い意味ではなくて、それが自然かなと思っていたのですが、ドラマはエンタメでもあるので、「もう少し目線を合わせてほしい」というお話をいただきました。
あとは、渚が第6話で母親に対してぶつけた言葉も、本心そのものではないと思うんです。もしかしたら一瞬そう思ったことはあったかもしれないけれど、新社会人になって、新しい環境でいっぱいいっぱいになってしまった中で、余裕がなくなってしまってつい出てしまった言葉なんだろうなと。だからこそ、そこは意識しながら演じていました。
監督もお子さんがいらっしゃる方だったので、父親としての子どもへの思いも聞かせていただきながら、いろいろすり合わせて作っていけたのかなと思います。
――永作さんとはどのようにコミュニケーションを取られていますか？
本当にフラットで、まさに親子みたいな感じです。めちゃくちゃしゃべるわけでもないし、ずっと一緒にいるわけでもないけれど、話さないわけでもない。その距離感がすごく自然だなと。
永作さんが、第7話で子ども時代の渚とキャッチボールをしていたのですが、その練習に「付き合って！」と言ってくださって、撮影の合間にキャッチボールをしたり、コーヒーの話をしたり、「茨城の人って寒さに強いよね」みたいな地元の話をしたり。そういうたわいのない時間が、自然な親子感にもつながっている気がします。壁なく接してくださるので、本当にありがたいです。
■鮨握りに夢中!?「家でもやろうかなと思うくらい楽しい」
――他の共演者の皆さんの印象も教えてください。
松山さんは、待機場に360度カメラを置いていて、すごく機械に詳しいんです。ドラマの裏側を皆さんに楽しんでもらえるように、率先してやってくださっていて、素敵だなと思います。
お鮨を握るシーンも、松山さんは一から自分で握っていたりして。その作品への向き合い方は本当に勉強になりますし、そういう積み重ねが役の味になっていくんだろうなと感じています。
――第7話では、渚が山時聡真さん演じる森蒼斗とパンケーキを食べに行くシーンもありました。
さんちゃん（山時）とは、お互いゲラ（笑い上戸）なので、「パンケーキのシーン、大丈夫かな」と心配していました（笑）。結果的には大丈夫だったので良かったです。
さんちゃんはかわいらしいですし、懐に入るのがうまいなと。お芝居でもそうですが、6歳下とは思えないくらいしっかりしていて、「大人だな」と思うことがあります。
渚と森くんの関係性にも近いのかなと思いますね。年齢差をあまり感じなくて、友達みたいな関係性です。
――第6話の劇中だけでなく、“鮨アカデミー”体験授業イベントでも鮨を握りましたが、実際にやってみていかがでしたか？
本当に楽しいです。興味があるので、魚をさばくところから家でもやろうかなと思うくらい（笑）。
第6話の撮影で、最初に「シャリが手につく」ということを知って。鮨アカデミー体験イベントの時は、お米に水分が行きすぎないくらいのちょうどいい塩梅で握れた気がします。
手酢というお酢をつけて握るんですけど、それもつけすぎてしまうと酸っぱくなりますし、水分も含んでしまうので、本当に奥が深いなと思いました。見た目も大事ですし、日本の伝統の魅力が見ている方にも伝わったらいいなと思います。
実家では、お祝い事があると手巻き寿司をやることが多かったので、もし家族に振る舞うなら、そういうタイミングがいいかもしれないです。
■「頑張りすぎちゃう」は自分と似ている――渚に重ねた共感
――渚は頑張りすぎてしまう部分がありますが、中沢さんご自身は、できないことをできるまで頑張るタイプですか？ それとも誰かに頼るタイプですか？
頑張っちゃいますね。そこは渚と似ているなと思いましたし、すごく共感しました。
やっぱり、新しい環境に入ると「周りに追いつかなきゃ」と焦ってしまうじゃないですか。そうなると、他のことまで手が回らなくなってしまう感覚もすごく分かるんです。だからつい頑張りすぎてしまうのですが、改めて人に頼ることも大事だなと思いました。
渚にとっては、それがお母さんだったり、同期の熊井（健太）くん（山田健人）だったりすると思うので、爆発してしまう前に誰かに相談しながら息抜きできたらいいですよね。
――最後に、視聴者の方へメッセージをお願いします。
お母さんと大江戸先生の関係性もそうですし、鮨アカデミーを卒業した後のみんながどうなっていくのかは、きっと気になっている方も多いと思います。
その中で、渚がお母さんの握ったお鮨を食べられるのか。そこにもぜひ注目していただきたいです。